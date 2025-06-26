Рейтинг@Mail.ru
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/dagestan-2025501734.html
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана
Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:02:00+03:00
2025-06-26T10:02:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255451_0:84:1731:1058_1920x0_80_0_0_b25b5aece069eceb79c13ce2e353e69b.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Из картотеки дел на сайте Советского районного суда Махачкалы, с данными которой ранее ознакомилось РИА Новости, следует, что Генпрокуратура подала гражданский иск к Магомедову и его родственникам. В качестве ответчиков, помимо госсекретаря республики, указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой отчество Магомедсултановна), компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек". "Предмет иска - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества", – сказала собственница агентства.
https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html
россия
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255451_0:0:1731:1299_1920x0_80_0_0_4692cc2391aef85767e1073830783a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана

Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска ГП к госсекретарю Дагестана

© РИА Новости / Сергей Расулов | Перейти в медиабанкМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
Перейти в медиабанк
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.
Из картотеки дел на сайте Советского районного суда Махачкалы, с данными которой ранее ознакомилось РИА Новости, следует, что Генпрокуратура подала гражданский иск к Магомедову и его родственникам. В качестве ответчиков, помимо госсекретаря республики, указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой отчество Магомедсултановна), компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек".
"Предмет иска - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества", – сказала собственница агентства.
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Появились подробности о задержании госсекретаря Дагестана
25 июня, 11:18
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМахачкалаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала