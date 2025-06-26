https://ria.ru/20250626/dagestan-2025501734.html
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана
Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:02:00+03:00
2025-06-26T10:02:00+03:00
2025-06-26T10:02:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255451_0:84:1731:1058_1920x0_80_0_0_b25b5aece069eceb79c13ce2e353e69b.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Из картотеки дел на сайте Советского районного суда Махачкалы, с данными которой ранее ознакомилось РИА Новости, следует, что Генпрокуратура подала гражданский иск к Магомедову и его родственникам. В качестве ответчиков, помимо госсекретаря республики, указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой отчество Магомедсултановна), компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек". "Предмет иска - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества", – сказала собственница агентства.
https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html
россия
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255451_0:0:1731:1299_1920x0_80_0_0_4692cc2391aef85767e1073830783a86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана
Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска ГП к госсекретарю Дагестана