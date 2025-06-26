https://ria.ru/20250626/dagestan-2025501734.html

Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана

Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана - РИА Новости, 26.06.2025

Нефтеперерабатывающий завод стал предметом иска к госсекретарю Дагестана

Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:02:00+03:00

2025-06-26T10:02:00+03:00

2025-06-26T10:02:00+03:00

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россия

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махачкала

генеральная прокуратура рф

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества стали предметами иска Генпрокуратуры России к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева. Из картотеки дел на сайте Советского районного суда Махачкалы, с данными которой ранее ознакомилось РИА Новости, следует, что Генпрокуратура подала гражданский иск к Магомедову и его родственникам. В качестве ответчиков, помимо госсекретаря республики, указаны его сын и дочь – Магомед и Саидат, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы (у первой отчество Магомедсултановна), компании ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек". "Предмет иска - нефтеперерабатывающий завод и иные объекты недвижимого имущества", – сказала собственница агентства.

https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html

россия

республика дагестан

махачкала

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происшествия, россия, республика дагестан, махачкала, генеральная прокуратура рф