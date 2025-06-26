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В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа - РИА Новости, 26.06.2025
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08:34 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/burjatija-2025492531.html
В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа - РИА Новости, 26.06.2025
В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в городе Гусиноозерске в Бурятии, она госпитализирована, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:34:00+03:00
2025-06-26T08:34:00+03:00
происшествия
гусиноозерск
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в городе Гусиноозерске в Бурятии, она госпитализирована, сообщила прокуратура республики. "По предварительным данным, девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного жилого дома в городе Гусиноозерск. Ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости главный врач Гусиноозерской ЦРБ Игорь Песков, состояние девочки тяжелое, но стабильное. "Угроз для жизни нет. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей Гусиноозерской ЦРБ. Лечение продолжается в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Девочка в сознании", - рассказал Песков агентству.
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происшествия, гусиноозерск, республика бурятия
Происшествия, Гусиноозерск, Республика Бурятия
В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа

В Бурятии пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, ее госпитализировали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в городе Гусиноозерске в Бурятии, она госпитализирована, сообщила прокуратура республики.
"По предварительным данным, девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного жилого дома в городе Гусиноозерск. Ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости главный врач Гусиноозерской ЦРБ Игорь Песков, состояние девочки тяжелое, но стабильное.
"Угроз для жизни нет. Ребенок находится под пристальным вниманием врачей Гусиноозерской ЦРБ. Лечение продолжается в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Девочка в сознании", - рассказал Песков агентству.
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ПроисшествияГусиноозерскРеспублика Бурятия
 
 
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