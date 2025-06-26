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Жителям брянского приграничья предлагают выехать в ПВР, рассказал Богомаз - РИА Новости, 26.06.2025
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10:23 26.06.2025 (обновлено: 10:24 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/bryansk-2025506384.html
Жителям брянского приграничья предлагают выехать в ПВР, рассказал Богомаз
Жителям брянского приграничья предлагают выехать в ПВР, рассказал Богомаз - РИА Новости, 26.06.2025
Жителям брянского приграничья предлагают выехать в ПВР, рассказал Богомаз
Жителям Климовского района Брянской области и других приграничных муниципальных образований предлагают выехать в пункты временного размещения, но выезжают... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:23:00+03:00
2025-06-26T10:24:00+03:00
климовский район
александр богомаз
брянская область
вооруженные силы украины
севский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Жителям Климовского района Брянской области и других приграничных муниципальных образований предлагают выехать в пункты временного размещения, но выезжают единицы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. "В Климовском районе сегодня такая же обстановка, как и на территории шести муниципальных образований (Брянской области – ред.). Это Климовский, это Стародубский, это Погарский, это Трубчевский, Суземский, Севский районы. Мы сегодня всем предлагаем людям, которые находятся на приграничье, мы предлагаем им эвакуироваться, выехать в пункты временного проживания. Как правило, это единицы", – сказал губернатор, отвечая на вопрос агентства, какая обстановка сейчас в приграничном Климовском районе и есть ли необходимость эвакуировать оттуда людей. По словам Богомаза, с начала спецоперации ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области, а жителям, чьи дома были разрушены, положена поддержка на возмещение ущерба из областного бюджета в размере 84 тысячи рублей за квадратный метр. Губернатор уточнил, что жители уже воспользовались такой поддержкой: они получают деньги и приобретают жилье как в Климовском районе, так и в других районах на территории Брянской области. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20250624/most-2025017324.html
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климовский район
брянская область
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климовский район, александр богомаз, брянская область, вооруженные силы украины, севский район, происшествия
Климовский район, Александр Богомаз, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Севский район, Происшествия
Жителям брянского приграничья предлагают выехать в ПВР, рассказал Богомаз

Жителям брянского приграничья предлагают выехать в ПВР, но соглашаются единицы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз на ПМЭФ-2025
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Жителям Климовского района Брянской области и других приграничных муниципальных образований предлагают выехать в пункты временного размещения, но выезжают единицы, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз.
Климовском районе сегодня такая же обстановка, как и на территории шести муниципальных образований (Брянской области – ред.). Это Климовский, это Стародубский, это Погарский, это Трубчевский, Суземский, Севский районы. Мы сегодня всем предлагаем людям, которые находятся на приграничье, мы предлагаем им эвакуироваться, выехать в пункты временного проживания. Как правило, это единицы", – сказал губернатор, отвечая на вопрос агентства, какая обстановка сейчас в приграничном Климовском районе и есть ли необходимость эвакуировать оттуда людей.
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По словам Богомаза, с начала спецоперации ВСУ уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области, а жителям, чьи дома были разрушены, положена поддержка на возмещение ущерба из областного бюджета в размере 84 тысячи рублей за квадратный метр.
Губернатор уточнил, что жители уже воспользовались такой поддержкой: они получают деньги и приобретают жилье как в Климовском районе, так и в других районах на территории Брянской области.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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