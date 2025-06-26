Британия в Гааге продвигала враждебную повестку, заявило посольство России
Посольство России: Британия на саммите НАТО продвигала конфронтационную повестку
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Великобритания в ходе саммита НАТО в Гааге продвигала конфронтационную повестку, нацеленную на усиление противостояния с Россией, заявило посольство РФ в Лондоне.
"В ходе саммита НАТО в Гааге руководство Британии предсказуемо отметилось продвижением конфронтационной повестки, нацеленной на усиление противостояния с Россией. Предпринимаемые британским правительством шаги и сопутствующая им возгонка антироссийской истерии прямо противоречат целям обеспечения национальной безопасности, о которой якобы печется официальный Лондон", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В диппредставительстве отметили, что планы Великобритании приобрести американские истребители F-35А, способные нести ядерное оружие, посылают дестабилизирующий Европу сигнал.
"Широко разрекламированное приобретение истребителей F-35А под совместные ядерные миссии НАТО, несомненно, станет очередным серьезным обременением для бюджета страны. Кроме того, данный шаг не может не посылать вовне дестабилизирующий сигнал о нацеленности Лондона на адаптацию своего ядерного арсенала к сценарию ведения широкомасштабных военных действий на европейском ТВД, о чем все более прямолинейно высказываются близкие к военному истеблишменту местные эксперты", - говорится в комментарии.
Продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и перевооружение стран-членов окончательно нивелируют "мирный дивиденд" и ввергают европейский континент в наиболее опасный период после Второй мировой войны, подчеркнули в посольстве.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.
Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.