https://ria.ru/20250626/britanija-2025674023.html

Британия в Гааге продвигала враждебную повестку, заявило посольство России

Британия в Гааге продвигала враждебную повестку, заявило посольство России - РИА Новости, 26.06.2025

Британия в Гааге продвигала враждебную повестку, заявило посольство России

Великобритания в ходе саммита НАТО в Гааге продвигала конфронтационную повестку, нацеленную на усиление противостояния с Россией, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:05:00+03:00

2025-06-26T21:05:00+03:00

2025-06-26T21:05:00+03:00

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ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Великобритания в ходе саммита НАТО в Гааге продвигала конфронтационную повестку, нацеленную на усиление противостояния с Россией, заявило посольство РФ в Лондоне. "В ходе саммита НАТО в Гааге руководство Британии предсказуемо отметилось продвижением конфронтационной повестки, нацеленной на усиление противостояния с Россией. Предпринимаемые британским правительством шаги и сопутствующая им возгонка антироссийской истерии прямо противоречат целям обеспечения национальной безопасности, о которой якобы печется официальный Лондон", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости. В диппредставительстве отметили, что планы Великобритании приобрести американские истребители F-35А, способные нести ядерное оружие, посылают дестабилизирующий Европу сигнал. "Широко разрекламированное приобретение истребителей F-35А под совместные ядерные миссии НАТО, несомненно, станет очередным серьезным обременением для бюджета страны. Кроме того, данный шаг не может не посылать вовне дестабилизирующий сигнал о нацеленности Лондона на адаптацию своего ядерного арсенала к сценарию ведения широкомасштабных военных действий на европейском ТВД, о чем все более прямолинейно высказываются близкие к военному истеблишменту местные эксперты", - говорится в комментарии. Продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ и перевооружение стран-членов окончательно нивелируют "мирный дивиденд" и ввергают европейский континент в наиболее опасный период после Второй мировой войны, подчеркнули в посольстве. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку. Украинский вопрос также стоял на повестке саммита, однако Владимир Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с Зеленским. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, однако не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025486438.html

https://ria.ru/20250617/london-2023292033.html

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в мире, европа, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, педро санчес, нато