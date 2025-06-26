https://ria.ru/20250626/briks-2025600463.html

Колумбийский бизнесмен оценил роль БРИКС в современном мире

Колумбийский бизнесмен оценил роль БРИКС в современном мире - РИА Новости, 26.06.2025

Колумбийский бизнесмен оценил роль БРИКС в современном мире

Бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес по итогам ПМЭФ высказал мнение РИА Новости, что роль БРИКС в современном мире... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:44:00+03:00

2025-06-26T16:44:00+03:00

2025-06-26T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес по итогам ПМЭФ высказал мнение РИА Новости, что роль БРИКС в современном мире заключается в транслировании призыва к многополярности и единству. "Я думаю, что (роль БРИКС - ред.) заключается в призыве к многополярности и единству", - сказал он. Также, с его точки зрения, БРИКС способствует перебалансировке мировых экономических центров силы. "Не только США и Европа принимают ключевые решения о торговле, и мы не можем руководствоваться одной валютой или одним методом финансирования. Китай и Индия тоже стали двигателями мирового роста, а Россия и Бразилия являются лидерами в сфере природных ресурсов и агропромышленности", - заявил Аранго Гонсалес, подчеркнув, что поддерживает многополярное мироустройство. В марте бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что на предстоящий саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро были приглашены Колумбия, Мексика и Уругвай. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.​

https://ria.ru/20250620/putin-2024295036.html

https://ria.ru/20250609/rossija-2021757851.html

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сша, европа, китай, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире