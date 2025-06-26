https://ria.ru/20250626/brigadir-2025633297.html

"Цифровой бригадир" помог устранить 1,7 тыс недочетов в Подмосковье

"Цифровой бригадир" помог устранить 1,7 тыс недочетов в Подмосковье - РИА Новости, 26.06.2025

"Цифровой бригадир" помог устранить 1,7 тыс недочетов в Подмосковье

ИИ-система "Цифровой бригадир" помогла устранить более 1,7 тысячи недочетов на стройках в Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:08:00+03:00

2025-06-26T18:08:00+03:00

2025-06-26T18:08:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ИИ-система "Цифровой бригадир" помогла устранить более 1,7 тысячи недочетов на стройках в Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Для контроля за бюджетным строительством в Подмосковье в рамках нацпроекта "Экономика данных" внедрена ИИ-система. Благодаря ей уже сдано в эксплуатацию 150 объектов без срыва сроков. Нейросеть, обнаружив проблему, автоматически создает задачу на проверку. Если модератор подтверждает нарушение, исполнитель обязан оперативно его устранить. "Мы стараемся уделять особое внимание развитию сервисов и услуг, которые упрощают жизнь людей и бизнеса. В частности, искусственный интеллект помогает нам следить за ходом работ на важных, в том числе социальных объектах. Один из примеров – многопрофильная больница в Балашихе. Новая система “Цифровой бригадир” способна определить достаточно ли рабочих и техники на стройке, контролировать присутствие на объекте нужных специалистов и даже понять надеты ли на них каски. С ее помощью уже устранено свыше 1,7 тысячи недочетов. Сейчас ведется ИИ-мониторинг более 300 строительных объектов", – приводит пресс-служба слова губернатора региона Андрея Воробьева. Губернатор сообщил, что во многом благодаря "цифре" отказы в выдаче разрешений на строительство в регионе сократились с 70% до 30%, а сроки выхода на стройку — с 11 до 8 месяцев. Он также добавил, что с помощью искусственного интеллекта в центре содействия строительства (ЦСС) сформировано более 6 тысяч дорожных карт, а в ближайшее время ИИ сможет анализировать проектную документацию (правильность информации, ее полноту и сроки), в том числе в сфере долевого строительства и стройнадзора. ЦСС работает в Подмосковье с 2017 года. Он сопровождает инвестпроекты нежилого назначения, помогает получать согласования без барьеров и лишних процедур, а также дает застройщикам возможность онлайн-отслеживания проектов. Срок получения разрешения на строительство сократился до восьми месяцев – все согласования можно получить в одном месте или онлайн. С помощью искусственного интеллекта в ЦСС формируются индивидуальные дорожные карты для каждого проекта и автоматизируются процессы согласований и выдачи строительных разрешений. По данным пресс-службы, уже в этом году ИИ планируют внедрить в сферу долевого строительства для проверки информации от застройщиков: ее достоверности, полноты и сроков предоставления. В ближайшей перспективе ИИ также обучат анализировать тексты и чертежи проектной документации. Система будет автоматически генерировать краткие характеристики проектов и быстро формировать индивидуальные программы проверок объектов, учитывая их параметры и специфику строительства.

https://ria.ru/20250626/pensiya-2025575742.html

https://ria.ru/20250625/podmoskove-2025364400.html

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), искусственный интеллект (ии)