https://ria.ru/20250626/bond-2025479279.html

Киностудия назвала режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Киностудия назвала режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде - РИА Новости, 26.06.2025

Киностудия назвала режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Оскароносный канадский режиссер Дени Вильнев снимет новый фильм о шпионе Джеймсе Бонде, сообщила американская студия Amazon MGM Studios. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:53:00+03:00

2025-06-26T03:53:00+03:00

2025-06-26T03:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оскароносный канадский режиссер Дени Вильнев снимет новый фильм о шпионе Джеймсе Бонде, сообщила американская студия Amazon MGM Studios. "Amazon MGM Studios сегодня объявила, что Дени Вильнев станет режиссёром следующего фильма о Джеймсе Бонде. Вильнев также выступит в качестве исполнительного продюсера вместе с Таней Лапуант", - говорится в заявлении на официальном портале корпорации Amazon. Сам Вильнев поблагодарил киностудию за то, что та доверила ему проект, добавив, что он представляет для режиссера как большую ответственность, так и честь. По словам Вильнева, он вырос на фильмах о Джеймсе Бонде, которые стали для него чем-то священным в мире кинематографа. На протяжении карьеры на большом экране Вильнев удостоился награждения премией "Оскар" трех своих фильмов - "Прибытие", "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюна". Еще три картины режиссера - "Пожары", "Пленницы", и "Дюна" - были номинированы на премию. Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент Бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, Дэниэл Крейг.

https://ria.ru/20250403/amazon-2009107528.html

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технологии, джеймс бонд, ян флеминг, шон коннери, amazon