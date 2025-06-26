https://ria.ru/20250626/bloomberg-2025492297.html
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса, пишет Bloomberg. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:34:00+03:00
2025-06-26T08:34:00+03:00
2025-06-26T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса, пишет Bloomberg."То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально", — говорится в публикации.Британская газета The Telegraph в четверг писала, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ упоминает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
https://ria.ru/20250625/ryutte-2025381531.html
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в мире, украина, россия, гаага, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Гаага, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Bloomberg: Зеленский на саммите НАТО в Гааге выглядел печально