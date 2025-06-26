Рейтинг@Mail.ru
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 26.06.2025 (обновлено: 10:53 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/bloomberg-2025492297.html
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса, пишет Bloomberg. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:34:00+03:00
2025-06-26T10:53:00+03:00
в мире
украина
россия
гаага
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025288115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4f507ac52d446ddffea2373a252f0aa.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса, пишет Bloomberg."То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально", — говорится в публикации.Британская газета The Telegraph в четверг писала, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ упоминает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
https://ria.ru/20250625/ryutte-2025381531.html
https://ria.ru/20250625/fotografiya-2025357592.html
украина
россия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025288115_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_5c75dd2e0ffa1eca5001ac74591b9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, гаага, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Гаага, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО

Bloomberg: Зеленский на саммите НАТО в Гааге выглядел печально

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса, пишет Bloomberg.
«
"То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально", — говорится в публикации.
Генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа папочкой - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Рютте назвал Трампа папочкой
25 июня, 17:04
Британская газета The Telegraph в четверг писала, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ упоминает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Во Франции задались неудобным вопросом из-за фото Зеленского и Макрона
25 июня, 15:36
 
В миреУкраинаРоссияГаагаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала