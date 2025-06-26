https://ria.ru/20250626/biznesmen-2025568609.html

Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией

Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией - РИА Новости, 26.06.2025

Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией

Между Россией и Колумбией существует большой потенциал для развития торговли, рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:42:00+03:00

2025-06-26T14:42:00+03:00

2025-06-26T14:42:00+03:00

экономика

россия

колумбия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_4:0:4000:2248_1920x0_80_0_0_f21027b7a0d9beff24aa3953826cc756.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Между Россией и Колумбией существует большой потенциал для развития торговли, рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес. "Я обнаружил большой потенциал для наращивания колумбийского экспорта в таких секторах, как агропромышленность, кофе, цветы, экзотические фрукты, а также импорта удобрений, продукции машиностроения и российских технологий для модернизации колумбийского сельского хозяйства", - поделился он. Также Аранго Гонсалес отметил, что отношения Колумбии и России не ограничиваются одной лишь торговлей, развиваясь в сферах образования, технологий, здравоохранения, энергетики и инноваций. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.​

https://ria.ru/20250621/predlozhenie-2024517527.html

россия

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, колумбия