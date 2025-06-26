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Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
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14:42 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/biznesmen-2025568609.html
Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией
Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией
Между Россией и Колумбией существует большой потенциал для развития торговли, рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:42:00+03:00
2025-06-26T14:42:00+03:00
экономика
россия
колумбия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Между Россией и Колумбией существует большой потенциал для развития торговли, рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес. "Я обнаружил большой потенциал для наращивания колумбийского экспорта в таких секторах, как агропромышленность, кофе, цветы, экзотические фрукты, а также импорта удобрений, продукции машиностроения и российских технологий для модернизации колумбийского сельского хозяйства", - поделился он. Также Аранго Гонсалес отметил, что отношения Колумбии и России не ограничиваются одной лишь торговлей, развиваясь в сферах образования, технологий, здравоохранения, энергетики и инноваций. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.​
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экономика, россия, колумбия
Экономика, Россия, Колумбия
Колумбийский бизнесмен рассказал о потенциале торговли с Россией

Гонсалес: между Россией и Колумбией есть потенциал для развития торговли

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Между Россией и Колумбией существует большой потенциал для развития торговли, рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ бизнесмен, президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес.
"Я обнаружил большой потенциал для наращивания колумбийского экспорта в таких секторах, как агропромышленность, кофе, цветы, экзотические фрукты, а также импорта удобрений, продукции машиностроения и российских технологий для модернизации колумбийского сельского хозяйства", - поделился он.
Также Аранго Гонсалес отметил, что отношения Колумбии и России не ограничиваются одной лишь торговлей, развиваясь в сферах образования, технологий, здравоохранения, энергетики и инноваций.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.​
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ЭкономикаРоссияКолумбия
 
 
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