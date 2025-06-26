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В Москве обновят остекление пяти надземных переходов, заявил Бирюков

В Москве обновят остекление пяти надземных переходов, заявил Бирюков - РИА Новости, 26.06.2025

В Москве обновят остекление пяти надземных переходов, заявил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД, общая площадь работ составит около 6... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:29:00+03:00

2025-06-26T11:29:00+03:00

2025-06-26T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД, общая площадь работ составит около 6 тысяч квадратных метров, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. Общая площадь работ составит около 6 тысяч квадратных метров. Согласно проекту полностью заменим старое покрытие на новое, выполненное из поликарбоната янтарного цвета. Это достаточно легкий материал, который обладает высокой прочностью и устойчив к сложным погодным условиям", – рассказал Бирюков. Он отметил, что дополнительно проведут пескоструйную очистку и покраску металлического каркаса сооружений. На время выполнения остекления переходы останутся открытыми для прохода, движение автотранспорта на МКАД в этом районе будет частично ограничено.

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков