https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025663238.html

Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.06.2025

Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:51:00+03:00

2025-06-26T19:51:00+03:00

2025-06-26T19:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого июня с 17.50 мск до 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)