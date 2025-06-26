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Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:51 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025663238.html
Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 26.06.2025
Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:51:00+03:00
2025-06-26T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого июня с 17.50 мск до 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили четыре украинских беспилотника

Минобороны: ПВО сбила 4 украинских беспилотника над территорией Брянской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двадцать шестого июня с 17.50 мск до 18.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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