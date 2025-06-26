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ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2025
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15:55 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025587004.html
ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР
ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2025
ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР
ВСУ массово атаковали беспилотниками центр села Троицкое в Сватовском районе ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:55:00+03:00
2025-06-26T15:55:00+03:00
луганская народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВСУ массово атаковали беспилотниками центр села Троицкое в Сватовском районе ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинские БПЛА нанесли массированный удар по центру населенного пункта Троицкое в ЛНР. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - сказал Мирошник.
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луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР

Мирошник: ВСУ атаковали беспилотниками центр села Троицкое в ЛНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий запускает беспилотник
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий запускает беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВСУ массово атаковали беспилотниками центр села Троицкое в Сватовском районе ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинские БПЛА нанесли массированный удар по центру населенного пункта Троицкое в ЛНР. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - сказал Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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