https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025587004.html

ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР

ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2025

ВСУ массово атаковали беспилотниками село Троицкое в ЛНР

ВСУ массово атаковали беспилотниками центр села Троицкое в Сватовском районе ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:55:00+03:00

2025-06-26T15:55:00+03:00

2025-06-26T15:55:00+03:00

луганская народная республика

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 26 июн – РИА Новости. ВСУ массово атаковали беспилотниками центр села Троицкое в Сватовском районе ЛНР, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинские БПЛА нанесли массированный удар по центру населенного пункта Троицкое в ЛНР. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало", - сказал Мирошник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия