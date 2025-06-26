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ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.06.2025
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:55:00+03:00
2025-06-26T07:55:00+03:00
2025-06-26T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 23 из них были сбиты над Курской областью, 11 над Ростовской и шесть над Брянской. По три беспилотника уничтожено над Белгородской областью и территорией Московского региона. В их числе - два БПЛА, летевших на Москву, подчеркнули в МО РФ.Кроме того, два аппарата нейтрализованы над Крымом, и по одному над Мордовией и Калужской областью.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
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россия, курская область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников над восемью российскими регионами