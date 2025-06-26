https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025489557.html

ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.06.2025

ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:55:00+03:00

2025-06-26T07:55:00+03:00

2025-06-26T09:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/38501/66/385016650_0:111:2978:1786_1920x0_80_0_0_6add0e252adbed27d567be986a6e0997.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 23 из них были сбиты над Курской областью, 11 над Ростовской и шесть над Брянской. По три беспилотника уничтожено над Белгородской областью и территорией Московского региона. В их числе - два БПЛА, летевших на Москву, подчеркнули в МО РФ.Кроме того, два аппарата нейтрализованы над Крымом, и по одному над Мордовией и Калужской областью.

https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

россия

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, белгородская область, безопасность