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ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области - РИА Новости, 26.06.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:59:00+03:00
2025-06-26T05:59:00+03:00
2025-06-26T05:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
матвеево-курганский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html
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матвеево-курганский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Матвеево-Курганский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в двух районах Ростовской области