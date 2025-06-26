https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025483857.html

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области - РИА Новости, 26.06.2025

ПВО ночью отразила атаку БПЛА в двух районах Ростовской области

Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:59:00+03:00

2025-06-26T05:59:00+03:00

2025-06-26T05:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

матвеево-курганский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html

матвеево-курганский район

ростовская область

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матвеево-курганский район, ростовская область, юрий слюсарь