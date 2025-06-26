https://ria.ru/20250626/belousov-2025491889.html

Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом

Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 26.06.2025

Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом

Военным ведомствам стран - участниц ШОС надо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам, которые исходят из Сирии,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:24:00+03:00

2025-06-26T08:24:00+03:00

2025-06-26T08:24:00+03:00

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ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военным ведомствам стран - участниц ШОС надо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам, которые исходят из Сирии, Афганистана и Украины, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Необходимо наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму. В том числе - исходящим из Сирии, Афганистана и Украины. Также представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных региональных структур в области безопасности. В первую очередь - с ОДКБ и СНГ", - сказал министр обороны России на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОСв четверг. Он подчеркнул, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС". "Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учёт интересов каждой страны ШОС", - сказал Белоусов. Среди шагов, которые помогут решить данные задачи, он назвал, в частности, усиление взаимодействия по линии оборонных ведомств. "Для выработки практических мер реагирования на возможные угрозы - продолжить консультации по вопросам обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Уделять приоритетное внимание совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки при реализации планов военного сотрудничества как в формате ШОС, так и на двусторонней основе. Следует расширять географию и тематику совместных учений. Совершенствовать подготовку привлекаемых к ним формирований", - сказал Белоусов. По его словам, Москва готова "делиться российским опытом и передовыми способами ведения боевых действий". Министр обороны России уверен, что "реализация предложенных подходов будет способствовать поступательному развитию Организации, наращиванию её потенциала и укреплению авторитета на международной арене".

https://ria.ru/20250619/ushakov-2023880211.html

https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html

https://ria.ru/20250625/belousov-2025256650.html

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россия, сирия, афганистан, андрей белоусов, шос, одкб, снг, безопасность