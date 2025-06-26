https://ria.ru/20250626/belousov-2025491889.html
Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом
Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом - РИА Новости, 26.06.2025
Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом
Военным ведомствам стран - участниц ШОС надо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам, которые исходят из Сирии,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:24:00+03:00
2025-06-26T08:24:00+03:00
2025-06-26T08:24:00+03:00
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ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военным ведомствам стран - участниц ШОС надо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам, которые исходят из Сирии, Афганистана и Украины, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Необходимо наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму. В том числе - исходящим из Сирии, Афганистана и Украины. Также представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных региональных структур в области безопасности. В первую очередь - с ОДКБ и СНГ", - сказал министр обороны России на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОСв четверг. Он подчеркнул, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС". "Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учёт интересов каждой страны ШОС", - сказал Белоусов. Среди шагов, которые помогут решить данные задачи, он назвал, в частности, усиление взаимодействия по линии оборонных ведомств. "Для выработки практических мер реагирования на возможные угрозы - продолжить консультации по вопросам обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Уделять приоритетное внимание совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки при реализации планов военного сотрудничества как в формате ШОС, так и на двусторонней основе. Следует расширять географию и тематику совместных учений. Совершенствовать подготовку привлекаемых к ним формирований", - сказал Белоусов. По его словам, Москва готова "делиться российским опытом и передовыми способами ведения боевых действий". Министр обороны России уверен, что "реализация предложенных подходов будет способствовать поступательному развитию Организации, наращиванию её потенциала и укреплению авторитета на международной арене".
https://ria.ru/20250619/ushakov-2023880211.html
https://ria.ru/20250619/gensek-2023977726.html
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россия, сирия, афганистан, андрей белоусов, шос, одкб, снг, безопасность
Россия, Сирия, Афганистан, Андрей Белоусов, ШОС, ОДКБ, СНГ, Безопасность
Белоусов призвал ШОС наращивать усилия для борьбы с терроризмом
Белоусов призвал ШОС наращивать коллективные усилия для борьбы с терроризмом
ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военным ведомствам стран - участниц ШОС надо наращивать коллективные действия для противодействия терроризму и другим угрозам, которые исходят из Сирии, Афганистана и Украины, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Необходимо наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и экстремизму. В том числе - исходящим из Сирии
, Афганистана
и Украины
. Также представляется логичным поступательное объединение потенциала Организации с возможностями других международных региональных структур в области безопасности. В первую очередь - с ОДКБ
и СНГ
", - сказал министр обороны России
на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС
в четверг.
Он подчеркнул, что "в складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС".
"Сохранять курс на дальнейшее сближение в интересах укрепления стабильности. Нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи. При этом обеспечить оптимальный учёт интересов каждой страны ШОС", - сказал Белоусов
.
Среди шагов, которые помогут решить данные задачи, он назвал, в частности, усиление взаимодействия по линии оборонных ведомств.
"Для выработки практических мер реагирования на возможные угрозы - продолжить консультации по вопросам обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Уделять приоритетное внимание совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки при реализации планов военного сотрудничества как в формате ШОС, так и на двусторонней основе. Следует расширять географию и тематику совместных учений. Совершенствовать подготовку привлекаемых к ним формирований", - сказал Белоусов.
По его словам, Москва
готова "делиться российским опытом и передовыми способами ведения боевых действий".
Министр обороны России уверен, что "реализация предложенных подходов будет способствовать поступательному развитию Организации, наращиванию её потенциала и укреплению авторитета на международной арене".