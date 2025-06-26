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Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 26.06.2025 (обновлено: 08:23 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/belousov-2025491724.html
Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов
Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов - РИА Новости, 26.06.2025
Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов
Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:22:00+03:00
2025-06-26T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
андрей белоусов
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наёмников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе", - сказал Белоусов на заседании министров обороны стран-участниц ШОС. При этом, напомнил он, Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта. Говоря о специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ заявил, что "российские Вооружённые силы ведут успешные наступательные действия".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, киев, андрей белоусов, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Белоусов, ШОС
Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов

Белоусов: поставки Киеву оружия чреваты для Европы дестабилизацией в регионе

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наёмников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе", - сказал Белоусов на заседании министров обороны стран-участниц ШОС.
При этом, напомнил он, Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта.
Говоря о специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ заявил, что "российские Вооружённые силы ведут успешные наступательные действия".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАндрей БелоусовШОС
 
 
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