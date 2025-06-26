https://ria.ru/20250626/belousov-2025491724.html

Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов

Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов - РИА Новости, 26.06.2025

Поставки оружия Киеву чреваты последствиями для Европы, заявил Белоусов

Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:22:00+03:00

2025-06-26T08:22:00+03:00

2025-06-26T08:23:00+03:00

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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. При поддержке европейских спонсоров взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру. Убивает мирное население. Попытки затянуть военные действия за счёт поставок Украине вооружения и наёмников повышают угрозу дестабилизации. В том числе в самой Европе", - сказал Белоусов на заседании министров обороны стран-участниц ШОС. При этом, напомнил он, Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта. Говоря о специальной военной операции на Украине, министр обороны РФ заявил, что "российские Вооружённые силы ведут успешные наступательные действия".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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