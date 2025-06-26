https://ria.ru/20250626/belousov-2025491554.html

Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР

Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР - РИА Новости, 26.06.2025

Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР

Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:20:00+03:00

2025-06-26T08:20:00+03:00

2025-06-26T08:20:00+03:00

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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других государств, оказывают деструктивное влияние на стабильность в этой части мира, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", - сказал Белоусов на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, которое прошло в четверг в китайском Циндао. Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трёхсторонний оборонительный альянс "АУКУС" (Австралия, Великобритания, США), "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).

https://ria.ru/20250626/belousov-2025490874.html

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сша, великобритания, атр, андрей белоусов, шос, безопасность