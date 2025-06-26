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Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР - РИА Новости, 26.06.2025
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08:20 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/belousov-2025491554.html
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР - РИА Новости, 26.06.2025
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР
Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:20:00+03:00
2025-06-26T08:20:00+03:00
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других государств, оказывают деструктивное влияние на стабильность в этой части мира, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", - сказал Белоусов на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, которое прошло в четверг в китайском Циндао. Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трёхсторонний оборонительный альянс "АУКУС" (Австралия, Великобритания, США), "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).
https://ria.ru/20250626/belousov-2025490874.html
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сша, великобритания, атр, андрей белоусов, шос, безопасность
США, Великобритания, АТР, Андрей Белоусов, ШОС, Безопасность
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР

Белоусов: блоковые структуры антироссийского характера влияют на ситуацию в АТР

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время работы совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других государств, оказывают деструктивное влияние на стабильность в этой части мира, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", - сказал Белоусов на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, которое прошло в четверг в китайском Циндао.
Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трёхсторонний оборонительный альянс "АУКУС" (Австралия, Великобритания, США), "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире
Вчера, 08:12
 
СШАВеликобританияАТРАндрей БелоусовШОСБезопасность
 
 
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