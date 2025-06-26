https://ria.ru/20250626/belousov-2025491554.html
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР - РИА Новости, 26.06.2025
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР
Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:20:00+03:00
2025-06-26T08:20:00+03:00
2025-06-26T08:20:00+03:00
сша
великобритания
атр
андрей белоусов
шос
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Блоковые структуры антироссийской и антикитайской направленности, которые создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) США, Великобритания и ряд других государств, оказывают деструктивное влияние на стабильность в этой части мира, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивное влияние на стабильность оказывает деятельность отдельных государств по созданию закрытых, блоковых структур антикитайской и антироссийской направленности", - сказал Белоусов на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, которое прошло в четверг в китайском Циндао. Среди таких структур глава российского военного ведомства назвал, в частности, трёхсторонний оборонительный альянс "АУКУС" (Австралия, Великобритания, США), "Тройственный союз" (США, Республика Корея, Япония).
https://ria.ru/20250626/belousov-2025490874.html
сша
великобритания
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, атр, андрей белоусов, шос, безопасность
США, Великобритания, АТР, Андрей Белоусов, ШОС, Безопасность
Белоусов заявил о деструктивном влиянии блоковых структур в АТР
Белоусов: блоковые структуры антироссийского характера влияют на ситуацию в АТР