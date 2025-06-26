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Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире - РИА Новости, 26.06.2025
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08:12 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/belousov-2025490874.html
Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире
Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире - РИА Новости, 26.06.2025
Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире
Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растёт, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:12:00+03:00
2025-06-26T08:12:00+03:00
россия
андрей белоусов
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в мире
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ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растёт, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в четверг. По оценке главы российского военного ведомства, всё это - "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования". "В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе - на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру", - отметил Белоусов.
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россия, андрей белоусов, шос, в мире
Россия, Андрей Белоусов, ШОС, В мире
Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире

Белоусов: конфликтный потенциал в мире угрожающе растет

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Андрей Белоусов. Архивное фото
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ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растёт, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в четверг.
По оценке главы российского военного ведомства, всё это - "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования".
"В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе - на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру", - отметил Белоусов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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