https://ria.ru/20250626/belousov-2025490874.html

Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире

Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире - РИА Новости, 26.06.2025

Белоусов заявил об ухудшении военно-политической ситуации в мире

Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растёт, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:12:00+03:00

2025-06-26T08:12:00+03:00

2025-06-26T08:12:00+03:00

россия

андрей белоусов

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_b1aadc26012bfae36e5aec4d2d90db37.jpg

ЦИНДАО, 26 июн - РИА Новости. Военно-политическая ситуация в мире ухудшается, конфликтный потенциал угрожающе растёт, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал. На этом фоне на недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в четверг. По оценке главы российского военного ведомства, всё это - "следствие деструктивного курса коллективного Запада на сохранение своего глобального доминирования". "В мире создаются многочисленные очаги нестабильности. В том числе - на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и по ее периметру", - отметил Белоусов.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов, шос, в мире