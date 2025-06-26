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Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
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08:11 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/belousov-2025490685.html
Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:11:00+03:00
2025-06-26T08:11:00+03:00
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. "Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов, выступая в четверг на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами. "(Россия - ред.) решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России. По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан. "Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.
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в мире, россия, израиль, сша, андрей белоусов, оон, шос, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Израиль, США, Андрей Белоусов, ООН, ШОС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Белоусов: ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе.
"Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов, выступая в четверг на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
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Он подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами.
"(Россия - ред.) решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России.
По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан.
"Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.
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В миреРоссияИзраильСШААндрей БелоусовООНШОСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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