https://ria.ru/20250626/belousov-2025490685.html

Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025

Белоусов заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:11:00+03:00

2025-06-26T08:11:00+03:00

2025-06-26T08:11:00+03:00

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ЦИНДАО (Китай), 26 июн - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. "Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов, выступая в четверг на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами. "(Россия - ред.) решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России. По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан. "Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, россия, израиль, сша, андрей белоусов, оон, шос, война израиля и ирана: последние новости о конфликте