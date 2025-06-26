https://ria.ru/20250626/belorussija-2025680236.html

Белоруссия готова экспортировать электроэнергию в соседние страны

Белоруссия готова экспортировать электроэнергию в соседние страны - РИА Новости, 26.06.2025

Белоруссия готова экспортировать электроэнергию в соседние страны

Белоруссия готова экспортировать электроэнергию в соседние страны, заявил министр энергетики республики Денис Мороз. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:14:00+03:00

2025-06-26T22:14:00+03:00

2025-06-26T22:14:00+03:00

белоруссия

эстония

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евразийский экономический союз

белорусская аэс

в мире

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МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Белоруссия готова экспортировать электроэнергию в соседние страны, заявил министр энергетики республики Денис Мороз. "У нас создан необходимый потенциал для экспорта. И мы к этому вопросу абсолютно открыты. И в рамках Евразийского экономического союза, и в рамках Союзного государства, и в рамках экономических отношений с любыми соседями мы были бы к этому потенциально готовы", – отметил Мороз, выступая на Евразийском экономическом форуме в Минске. Мороз подчеркнул, что мировая обстановка привела к тому, что ряд стран, соседних с Белоруссией, "выстреливает сами себе в ногу, разрывает энергетические связи, ухудшая для себя экономическое положение, что приводит, в свою очередь, к росту внутренних тарифов в этих странах, ухудшению экономических показателей". "Но это их выбор, мы здесь на них влияние не оказываем. Если им так комфортнее, то пускай они так и живут", – отметил белорусский министр. Мороз отметил, что ранее, до ввода собственной АЭС, Белоруссия была энергодефицитной страной и покупала электрическую энергию в соседних странах. "И мы понимали, что эта ситуация создает определенные угрозы нашей энергетической безопасности", - сказал министр. По его словам, БелАЭС полностью закрыла вопрос необходимости покупки электроэнергии, в настоящий момент республика не занимается ее импортом. Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), о своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.

https://ria.ru/20250413/aes-2010968058.html

белоруссия

эстония

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белоруссия, эстония, литва, евразийский экономический союз, белорусская аэс, в мире