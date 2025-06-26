https://ria.ru/20250626/bank-2025482659.html

Мексиканский банк отверг обвинения США в отмывании средств для картелей

Мексиканский банк отверг обвинения США в отмывании средств для картелей - РИА Новости, 26.06.2025

Мексиканский банк отверг обвинения США в отмывании средств для картелей

Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:29:00+03:00

2025-06-26T05:29:00+03:00

2025-06-26T05:29:00+03:00

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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США. "Мы категорически отвергаем любую связь нашего банка с противоправной деятельностью, в частности с отмыванием средств, и подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности", - говорится в официальном заявлении, опубликованном в блоге банка в соцсети X. Ранее Минфин США впервые ввёл санкции против трёх мексиканских банков - CIBanco, Intercam и Vector - обвинив их в содействии картелям "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и Картелю Залива в отмывании средств и закупке химикатов из Китая для производства фентанила. В Intercam подчеркнули, что уже почти 30 лет работают в строгом соответствии с национальными и международными нормами, в том числе с правилами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк продолжает нормальную деятельность - вклады клиентов, как уточняется, застрахованы мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), инвестиции — институтом INDEVAL. В Intercam также уточнили, что санкции не затрагивают их дочерние компании в США, и добавили, что находятся в постоянном контакте с Минфином Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку. "Министерство финансов и государственного кредита заявило, что на данный момент не располагает информацией по этому вопросу", - отметили в банке.

https://ria.ru/20250614/meksika-2022738815.html

https://ria.ru/20250527/ssha-2019239414.html

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экономика, сша, китай, мексика