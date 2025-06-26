https://ria.ru/20250626/balitskij-2025475109.html

Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 26.06.2025

Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:11:00+03:00

2025-06-26T02:11:00+03:00

2025-06-26T02:11:00+03:00

пмэф-2025

россия

запорожская область

днепр (река)

евгений балицкий

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892141003_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_f716ab2ff0734638b3f38c7b5c11431c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "На восстановление - больше года, это даже если не будет обстрела", - сказал Балицкий агентству, отвечая на вопрос о сроках восстановления плотины водохранилища. При этом, по его словам, по подсчетам экологов, наполнение водохранилища займет еще 8 месяцев. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240906/saldo-1970946055.html

https://ria.ru/20250619/zaporozhe-2024000655.html

россия

запорожская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)