https://ria.ru/20250626/balitskij-2025475109.html
Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС
Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС
Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:11:00+03:00
2025-06-26T02:11:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "На восстановление - больше года, это даже если не будет обстрела", - сказал Балицкий агентству, отвечая на вопрос о сроках восстановления плотины водохранилища. При этом, по его словам, по подсчетам экологов, наполнение водохранилища займет еще 8 месяцев. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240906/saldo-1970946055.html
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россия, запорожская область, днепр (река), евгений балицкий, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
ПМЭФ-2025, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Евгений Балицкий, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС
Балицкий: восстановление плотины Каховской ГЭС займет больше года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"На восстановление - больше года, это даже если не будет обстрела", - сказал Балицкий агентству, отвечая на вопрос о сроках восстановления плотины водохранилища.
При этом, по его словам, по подсчетам экологов, наполнение водохранилища займет еще 8 месяцев.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.