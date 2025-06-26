https://ria.ru/20250626/babushkina-2025644436.html

Людмила Бабушкина принимает участие в XII Форуме регионов России и Беларуси

Людмила Бабушкина принимает участие в XII Форуме регионов России и Беларуси - РИА Новости, 26.06.2025

Людмила Бабушкина принимает участие в XII Форуме регионов России и Беларуси

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в обсуждении задач укрепления межрегионального сотрудничества и... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T18:33:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в обсуждении задач укрепления межрегионального сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления в рамках XII Форума регионов России и Беларуси, который открылся в Нижнем Новгороде. Как отметили в пресс-службе регионального парламента, темой форума в этом году выбрана "Молодежь России и Беларуси — наследники Великой Победы и будущее Союзного государства". В ходе работы тематических секций формулируются решения и вырабатываются рекомендации, которые послужат ориентирами в деятельности законодательных органов обеих стран. "Людмила Бабушкина 26 июня приняла участие в секционном заседании, посвященном межрегиональному сотрудничеству и взаимодействию органов местного самоуправления России и Белоруссии. Итогом работы секции стал пакет рекомендаций, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в различных сферах деятельности, сохранение и развитие исторически сложившихся братских отношений народов России и Белоруссии, экономической, социальной, культурно-гуманитарной и экологической безопасности государств и их регионов, благополучие и процветание народов", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что межпарламентское сотрудничество между Средним Уралом и Республикой Беларусь развивается с 2014 года. Заключены и действуют 11 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнерами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара, Невьянска, Верхней Пышмы и Тавды. Успешно работает Совет делового сотрудничества Свердловской области и Республики Беларусь. Уральские и белорусские компании эффективно сотрудничают по многим направлениям. Так, из Белоруссии в 2023 – начале 2024 года в столицу Урала 49 поставлены троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом производства холдинга "Белкоммунмаш". Более 60% тракторов и 20% комбайнов Свердловской области – белорусского производства. Уральскими и белорусскими вузами реализуются совместные научные проекты и мероприятия, в 2024/2025 учебном году в регионе обучаются 13 граждан Белоруссии.

https://ria.ru/20250610/babushkina-2022068353.html

https://ria.ru/20250610/babushkina-2022015417.html

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свердловская область, людмила бабушкина , россия, белоруссия