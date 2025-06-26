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В Приморье произошла масштабная авария на электросетях - РИА Новости, 26.06.2025
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11:10 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/avarija-2025514778.html
В Приморье произошла масштабная авария на электросетях
В Приморье произошла масштабная авария на электросетях - РИА Новости, 26.06.2025
В Приморье произошла масштабная авария на электросетях
Масштабная авария на электросетях в Приморье не связана с внешними воздействиями, сообщило региональное минэнерго. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:10:00+03:00
2025-06-26T11:10:00+03:00
происшествия
жкх
приморский край
владивосток
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Масштабная авария на электросетях в Приморье не связана с внешними воздействиями, сообщило региональное минэнерго. Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. Причины инцидента устанавливаются. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. "Предварительно установлено, что авария не связана с внешними воздействиями. Точные причины отключения будут определены после проведения обследования линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2", - говорится в сообщении. По состоянию на 17.10 (10.10 мск), восстановлено электроснабжение 93% потребителей. Работы по полному восстановлению продолжаются.
https://ria.ru/20250620/poselok-2024188066.html
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происшествия, жкх, приморский край, владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, ЖКХ, Приморский край, Владивосток, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Приморье произошла масштабная авария на электросетях

Минэнерго: авария на электросетях в Приморье не связана с внешними воздействиями

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Масштабная авария на электросетях в Приморье не связана с внешними воздействиями, сообщило региональное минэнерго.
Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. Причины инцидента устанавливаются. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку.
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"Предварительно установлено, что авария не связана с внешними воздействиями. Точные причины отключения будут определены после проведения обследования линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17.10 (10.10 мск), восстановлено электроснабжение 93% потребителей.
Работы по полному восстановлению продолжаются.
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