https://ria.ru/20250626/avarija-2025514778.html

В Приморье произошла масштабная авария на электросетях

В Приморье произошла масштабная авария на электросетях - РИА Новости, 26.06.2025

В Приморье произошла масштабная авария на электросетях

Масштабная авария на электросетях в Приморье не связана с внешними воздействиями, сообщило региональное минэнерго. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:10:00+03:00

2025-06-26T11:10:00+03:00

2025-06-26T11:10:00+03:00

происшествия

жкх

приморский край

владивосток

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Масштабная авария на электросетях в Приморье не связана с внешними воздействиями, сообщило региональное минэнерго. Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. Причины инцидента устанавливаются. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. "Предварительно установлено, что авария не связана с внешними воздействиями. Точные причины отключения будут определены после проведения обследования линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2", - говорится в сообщении. По состоянию на 17.10 (10.10 мск), восстановлено электроснабжение 93% потребителей. Работы по полному восстановлению продолжаются.

https://ria.ru/20250620/poselok-2024188066.html

https://ria.ru/20250613/dagestan-2022568061.html

приморский край

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происшествия, жкх, приморский край, владивосток, министерство энергетики рф (минэнерго россии)