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Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества - РИА Новости, 26.06.2025
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает портал... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:07:00+03:00
2025-06-26T16:07:00+03:00
2025-06-26T16:07:00+03:00
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает портал "Российское казачество"."Утвердить Цыганова Игоря Анатольевича атаманом Оренбургского войскового казачьего общества", – говорится в документе.Указ вступает в силу с момента подписания.
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