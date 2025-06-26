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Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества - РИА Новости, 26.06.2025
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Российское казачество
 
16:07 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ataman-2025588293.html
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества - РИА Новости, 26.06.2025
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества
Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает портал... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:07:00+03:00
2025-06-26T16:07:00+03:00
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает портал "Российское казачество"."Утвердить Цыганова Игоря Анатольевича атаманом Оренбургского войскового казачьего общества", – говорится в документе.Указ вступает в силу с момента подписания.
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского казачьего общества

© Пресс-служба губернатора Курганской областиАтаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов
Атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Пресс-служба губернатора Курганской области
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Игорь Цыганов утвержден атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает портал "Российское казачество".
"Утвердить Цыганова Игоря Анатольевича атаманом Оренбургского войскового казачьего общества", – говорится в документе.
Указ вступает в силу с момента подписания.
 
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