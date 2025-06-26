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В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа - РИА Новости, 26.06.2025
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15:42 26.06.2025 (обновлено: 17:19 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html
В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа
В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа - РИА Новости, 26.06.2025
В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа
Генпрокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии архиепископа ААЦ Микаела Аджапахяна. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:42:00+03:00
2025-06-26T17:19:00+03:00
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в мире
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ЕРЕВАН, 26 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии архиепископа ААЦ Микаела Аджапахяна."Дело возбуждено 17 июня по части второй статьи 422 Уголовного кодекса — "Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, а также насильственному свержению конституционного строя", — сообщило надзорное ведомство агентству Sputnik Армения. Пашинян против ААЦ
https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html
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Задержание архиепископа Баграта Галстаняна
Архиепископа Баграта Галстаняна увезли сотрудники СНБ после обысков в его доме
2025-06-26T15:42
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Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна
Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова.
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армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, преследование карапетяна в армении , гарегин ii, самвел карапетян, азербайджан, нагорный карабах
Армения, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире, Преследование Карапетяна в Армении , Гарегин II, Самвел Карапетян, Азербайджан, Нагорный Карабах
В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа

Генпрокуратура Армении возбудила дело против главы Ширакской епархии ААЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 26 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии архиепископа ААЦ Микаела Аджапахяна.
"Дело возбуждено 17 июня по части второй статьи 422 Уголовного кодекса — "Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, а также насильственному свержению конституционного строя", — сообщило надзорное ведомство агентству Sputnik Армения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Пашинян проиграет в войне против церкви, заявил первый президент Армении
25 июня, 17:37

Пашинян против ААЦ

  • В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
  • В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
  • Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
  • Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
  • В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти. Владыку и 15 его сторонников арестовали.

Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.

  • Кроме того, МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
  • Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
  • Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти и арестовали на два месяца.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт
22 июня, 20:18
 
АрменияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВ миреПреследование Карапетяна в АрменииГарегин IIСамвел КарапетянАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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