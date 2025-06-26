https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html

В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа

В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа - РИА Новости, 26.06.2025

В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа

Генпрокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии архиепископа ААЦ Микаела Аджапахяна. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:42:00+03:00

2025-06-26T15:42:00+03:00

2025-06-26T17:19:00+03:00

армения

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

преследование карапетяна в армении

гарегин ii

самвел карапетян

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg

ЕРЕВАН, 26 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии архиепископа ААЦ Микаела Аджапахяна."Дело возбуждено 17 июня по части второй статьи 422 Уголовного кодекса — "Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, а также насильственному свержению конституционного строя", — сообщило надзорное ведомство агентству Sputnik Армения. Пашинян против ААЦ

https://ria.ru/20250625/armeniya-2025395574.html

https://ria.ru/20250622/armeniya-2024691829.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание архиепископа Баграта Галстаняна Архиепископа Баграта Галстаняна увезли сотрудники СНБ после обысков в его доме 2025-06-26T15:42 true PT0M25S

Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова. 2025-06-26T15:42 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, преследование карапетяна в армении , гарегин ii, самвел карапетян, азербайджан, нагорный карабах