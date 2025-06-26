В Армении возбудили дело против еще одного архиепископа
Генпрокуратура Армении возбудила дело против главы Ширакской епархии ААЦ
Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июн — РИА Новости. Генпрокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела против главы Ширакской епархии архиепископа ААЦ Микаела Аджапахяна.
"Дело возбуждено 17 июня по части второй статьи 422 Уголовного кодекса — "Публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета, а также насильственному свержению конституционного строя", — сообщило надзорное ведомство агентству Sputnik Армения.
Пашинян против ААЦ
- В декабре 2020 года после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе католикос всех армян Гарегин II призывал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
- В июне 2021-го политик пригрозил Армянской апостольской церкви революцией.
- Новый виток противостояния начался в прошлом году, когда по стране прошла волна протестов: митингующие требовали отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий.
- Лидером манифестантов стал архиепископ ААЦ Баграт Галстанян, также возглавляющий движение "Священная борьба".
- В четверг, 26 июня, Следственный комитет республики обвинил объединение в подготовке терактов и захвата власти. Владыку и 15 его сторонников арестовали.
Незадолго до этого Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- Кроме того, МВД Армении 17 июня сообщило о проведении оперативных мероприятий у дома российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
- Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Пашиняна.
- Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти и арестовали на два месяца.
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22 июня, 20:18