https://ria.ru/20250626/armenija-2025683396.html

Апелляционный суд Армении рассмотрит отозванную Карапетяном жалобу на арест

Апелляционный суд Армении рассмотрит отозванную Карапетяном жалобу на арест - РИА Новости, 26.06.2025

Апелляционный суд Армении рассмотрит отозванную Карапетяном жалобу на арест

Судья апелляционного суда Армении Армен Даниелян проигнорировал решение предпринимателя Самвела Карапетяна отозвать жалобу на свой арест и назначил дату... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:52:00+03:00

2025-06-26T22:52:00+03:00

2025-06-26T22:52:00+03:00

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ЕРЕВАН, 26 июн – РИА Новости. Судья апелляционного суда Армении Армен Даниелян проигнорировал решение предпринимателя Самвела Карапетяна отозвать жалобу на свой арест и назначил дату оглашения решения на 4 июля, говорится в сообщении команды адвокатов бизнесмена. Двадцать третьего июня владелец компании "Ташир Групп" Карапетян отозвал жалобу на свой арест, считая позицию судьи Даниеляна провластной, а его решение изначально предсказуемым. "Армен Даниелян, который был обязан немедленно прекратить производство по делу, специально бездействовал, а затем прокуратура подала апелляционную жалобу, при том, что ходатайство следователя было полностью удовлетворено (судом первой инстанции – ред.), то есть при отсутствии предмета апелляции (прокуратурой – ред.) была подана апелляционная жалоба. Все это было сделано исключительно для того, чтобы Даниелян любой ценой оставался судьей, рассматривающим апелляцию", - говорится в заявлении адвокатов, опубликованных в Telegram-канале пресс-офиса Карапетяна.Там же отмечается, что Даниелян этим не ограничился. "Сегодня судья апелляционного уголовного суда принял к производству апелляцию прокурора и достиг нового уровня в нарушении права: отозванная апелляция стороны защиты также принята к производству. При этом стороне защиты был отведен всего один день для изложения своей позиции, а дата опубликования судебного акта была назначена на 4 июля", - говорится в сообщении. Адвокаты подчеркнули, что незаконный арест Карапетяна, позорный процесс его обжалования и поведение государственных органов "делают для любого беспристрастного наблюдателя очевидным наличие политического преследования". Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250625/armenija-2025459988.html

https://ria.ru/20250619/pozor-2024034174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении