https://ria.ru/20250626/anokhin-2025664983.html
Анохин обсудил перспективы развития ювелирной отрасли Смоленской области
Анохин обсудил перспективы развития ювелирной отрасли Смоленской области - РИА Новости, 26.06.2025
Анохин обсудил перспективы развития ювелирной отрасли Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и гендиректор ювелирной группы "Алроса" Ирина Морозовская провели рабочую встречу и обсудили перспективы развития... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:04:00+03:00
2025-06-26T20:04:00+03:00
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смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и гендиректор ювелирной группы "Алроса" Ирина Морозовская провели рабочую встречу и обсудили перспективы развития ювелирной отрасли в регионе. "Смоленск многие называют "бриллиантовой столицей России". Такое высокое звание нашей области принесли не только идеально ограненные бриллианты, но и производство ювелирных украшений. Встретился с генеральным директором ювелирной группы "Алроса" Ириной Михайловной Морозовской. Обсудили с ней перспективы дальнейшего развития ювелирной отрасли в регионе", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что компания продолжает укреплять свои позиции и развивается с каждым годом: проводится модернизация действующих и появляются новые производственные мощности. Кроме того, произошли расширения территории. Был запущен новый производственный цех, площадь производства увеличилась на 400 квадратных метров. За последние пять лет региональная налоговая база компании увеличилась в 10 раз, стабильно растет и выручка. Губернатор уточнил, что предприятие занимается подготовкой для отрасли профессиональных кадров на самом производстве и совместно со Смоленской областной технологической академией, где реализуется программа целевого обучения по профессии "Ювелир". Обучение в академии бесплатное и рассчитано на 2 года и 10 месяцев. Студентам выплачиваются стипендии, и в дальнейшем они будут трудоустроены на производство этой группы. "Благодарю Ирину Михайловну за продуктивную встречу! Правительство области готово поддерживать развитие ювелирной отрасли и содействовать в подготовке квалифицированных кадров", – написал Анохин.
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин обсудил перспективы развития ювелирной отрасли Смоленской области
Анохин и Морозовская обсудили перспективы развития ювелирной отрасли Смоленщины
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и гендиректор ювелирной группы "Алроса" Ирина Морозовская провели рабочую встречу и обсудили перспективы развития ювелирной отрасли в регионе.
"Смоленск многие называют "бриллиантовой столицей России". Такое высокое звание нашей области принесли не только идеально ограненные бриллианты, но и производство ювелирных украшений. Встретился с генеральным директором ювелирной группы "Алроса" Ириной Михайловной Морозовской. Обсудили с ней перспективы дальнейшего развития ювелирной отрасли в регионе", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что компания продолжает укреплять свои позиции и развивается с каждым годом: проводится модернизация действующих и появляются новые производственные мощности. Кроме того, произошли расширения территории. Был запущен новый производственный цех, площадь производства увеличилась на 400 квадратных метров. За последние пять лет региональная налоговая база компании увеличилась в 10 раз, стабильно растет и выручка.
Губернатор уточнил, что предприятие занимается подготовкой для отрасли профессиональных кадров на самом производстве и совместно со Смоленской областной технологической академией, где реализуется программа целевого обучения по профессии "Ювелир". Обучение в академии бесплатное и рассчитано на 2 года и 10 месяцев. Студентам выплачиваются стипендии, и в дальнейшем они будут трудоустроены на производство этой группы.
"Благодарю Ирину Михайловну за продуктивную встречу! Правительство области готово поддерживать развитие ювелирной отрасли и содействовать в подготовке квалифицированных кадров", – написал Анохин.