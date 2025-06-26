https://ria.ru/20250626/annaboleynopera-2025508606.html

Хибла Герзмава в роли Анны Болейн – оперная премьера на Большой Дмитровке

Хибла Герзмава в роли Анны Болейн – оперная премьера на Большой Дмитровке - РИА Новости, 26.06.2025

Хибла Герзмава в роли Анны Болейн – оперная премьера на Большой Дмитровке

Под занавес сезона Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет грандиозную оперную премьеру – "Анну Болейн" Доницетти. В главной... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:11:00+03:00

2025-06-26T14:11:00+03:00

2025-06-26T14:37:00+03:00

культпоход

хибла герзмава

сергей новиков

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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Под занавес сезона Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет грандиозную оперную премьеру – "Анну Болейн" Доницетти. В главной партии – оперная дива Хибла Герзмава. В паре с ней партию поверженной жены Генриха VIII исполняет солистка театра Наталья Петрожицкая, обладающая совершенно иным и очень красивым голосом. Две солистки – две разных королевы. В третьем составе будет петь молодая солистка театра Мария Лупарева.Партитура великого итальянца Гаэтано Доницетти редко звучит на российских сценах. Написанная в 1830 году, она и по сей день считается вызовом для исполнительницы главной партии. "Анна Болейн" – опера бельканто, стиля, который должен сочетать невероятную виртуозность и легкость исполнения. Это значит, что самые сложные пассажи со множеством украшений должны звучать непринужденно.Такой высокий "класс" не каждой певице по плечу. В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко это – Хибла Герзмава. В ее репертуаре, кстати, есть и другие оперы бельканто, например "Норма" Беллини, которая также идет на сцене этого театра."Исполнение роли Анны Болейн для меня — это возможность заглянуть в ее душу, понять глубину ее страданий и величие ее надежд. Моя героиня – это женщина, которая способна не только любить и страдать, но и противостоять жестокому миру, сохраняя достоинство и веру в себя до последнего вздоха. Моя Анна — величественная и преданная королева и в то же время хрупкая женщина, искренне верящая в любовь, способная на жертвы, но несломленная духом даже перед лицом смерти", — говорит ведущая солистка оперной труппы театра Хибла Герзмава.Композитор наделил красивыми ариями не только Анну Болейн, но и других персонажей оперы. Рядом с ней – следующая жена Генриха VIII Джейн Сеймур, достойная соперница королевы в музыкальном плане. Уже только их большая дуэтная сцена могла бы сделать эту оперу известной. Но Доницетти сочинил еще и несколько невероятной красоты ансамблей. Недаром "Анна Болейн" – его шестая опера и первый настоящий успех, после которого были написаны его главные оперные "шлягеры"."Можно сказать, что комические оперы Доницетти так или иначе "налиты из одной бутылки вина". Они, конечно, разные по содержанию и настроению, но стилистически похожи. Что касается его трагических опер, особенно так называемых "королевских" – это "Анна Болейн", "Лючия ди Ламмермур" и "Мария Стюарт" – то все они совершенно разные по подходу и отношению к голосу и манере музыкального изложения. Каждый раз, начиная трагическую и серьезную оперу, он заново "перепридумывал" себя", – рассказывает музыкальный руководитель постановки и дирижер Феликс Коробов.Действие оперы начинается в тот момент, когда Болейн, достигшая высшей власти, оказывается на грани катастрофы: она впала в немилость у короля, который ищет способы избавиться от надоевший жены. Пик и накал эмоций – Генрих VIII уже начал реализовывать свой план."Фигура Анны Болейн – это исторический триггер. Из-за нее Генрих VIII принял поворотное решение для своей страны, вышел из-под влияния римско-католической церкви, создал англиканскую церковь и стал ее духовным лидером. То есть получил абсолютную власть. Сама Болейн, может быть, и не совершила никаких больших поступков, но именно из-за нее вся судьба Европы пошла по другому пути, потому что с тех пор английские монархи и власти в целом руководствуются принципом: когда нельзя, но очень хочется – то можно все равно", – поясняет режиссер спектакля Сергей Новиков.Финал оперы – сцена сумасшествия Анны Болейн. Всего через пять лет Доницетти напишет свою "Лючию ди Ламмермур", которая станет одной из самых известных его опер. Она тоже заканчивается сценой безумия главной героини."Это интересная задача – посмотреть на происходящее глазами Анны Болейн, когда у нее смешанное сознание, когда она переносится в несуществующий мир и потом возвращается в холодную действительность. Мы стараемся делать это художественными средствами, так, чтобы зритель, слушая итальянский текст, не столько смотрел на субтитры, сколько понимал все по происходящему на сцене. Эта картина, как мне кажется, довольно реалистичная находка либреттиста оперы Феличе Романи: человек, находящийся в таких экстремальных обстоятельствах, падая с королевского трона до тюремной камеры, оказывается на грани безумия", – рассказывает режиссер.Вокальные сложности и то, что опера не очень хорошо известна публике, накладывает определенный отпечаток на стилистику постановки, уверен Сергей Новиков."Мы пытаемся вместе с художником Иваном Складчиковым представить Англию XVI века. "Анна Болейн" – это репертуарная редкость. Экспериментировать с формой и содержанием можно, когда публика знает и текст, и музыку. А здесь нужно в первую очередь донести идею композитора, представить ее в историческом варианте, сделать так, чтобы люди поняли, что это за опера. И если она станет шлягером, то тогда можно будет уже экспериментировать в новых постановках", – говорит режиссер.По своей красоте и богатству спектакль сполна оправдывает ожидания зрителей. Не только солисты, но и хор, и все участники массовых сцен одеты в роскошные костюмы, в которых сохранен исторический крой. Иван Складчиков отмечает: такая одежда не дает артистом двигаться так, как они привыкли. "Как людям им это будет неудобно, но как артистам им это будет необходимо", – уверен художник. По его же замыслу роскошь одежд создает максимальный контраст с серостью и суровостью интерьеров, в которых жили монархи той эпохи.Масштабная премьера завершает очередной сезон одного из лучших российских музыкальных театров. Теперь на этой сцене идут три оперы Доницетти – помимо новой постановки, это "Любовный напиток" и "Лючия ди Ламмермур". Обе были написаны вскоре после эпохальной для композитора "Анны Болейн".

https://ria.ru/20250307/andre_shene-2003567493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, хибла герзмава, сергей новиков, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко