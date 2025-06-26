https://ria.ru/20250626/allayarov-2025503585.html

Экс-полицейский отозвал жалобу по делу о взятке от редактора URA.RU

Экс-полицейский отозвал жалобу по делу о взятке от редактора URA.RU - РИА Новости, 26.06.2025

Экс-полицейский отозвал жалобу по делу о взятке от редактора URA.RU

Экс-начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки от редактора свердловской редакции... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:12:00+03:00

2025-06-26T10:12:00+03:00

2025-06-26T10:12:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Экс-начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки от редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова за предоставление оперативной сводки, отозвал свою жалобу на домашний арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. В среду Свердловский облсуд оставил в СИЗО Аллаярова, в четверг инстанция должна была рассмотреть жалобу его дяди Карпова. "Судебный акт был обжалован Карповым и его защитником. Сегодня Свердловский областной суд должен был рассмотреть апелляционные жалобы. Однако в связи с тем, что жалобы были отозваны, апелляционное производство прекращено. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу, Карпов останется под домашним арестом до 4 августа", – рассказали в пресс-службе. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы, сообщали РИА Новости в силовых структурах, из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей. По данным URA.RU, сейчас уже экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ленинский районный суд Екатеринбурга 6 июня арестовал до 4 августа Аллаярова, в этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест, тоже до 4 августа. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть только "донос его дяди", также она заявляла, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

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