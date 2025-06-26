https://ria.ru/20250626/aeroflot-2025529690.html

"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой

"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой - РИА Новости, 26.06.2025

"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой

Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:20:00+03:00

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уфа

москва

республика башкортостан

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100 с 22 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В летнем расписании запланированы шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково): по будним дням и субботам. Новые рейсы дополнят программу полетов "Аэрофлота" и "России" в столицу Башкортостана из аэропорта Шереметьево. Так, в сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" выполняет между Шереметьевым и Уфой до 56 рейсов в неделю, авиакомпания "Россия" – до 21 рейса в неделю. Всего в пиковые даты из двух московских аэропортов в Уфу будет выполняться до 76 рейсов в неделю. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона. Ранее авиаперевозчик заявил о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Самаркандом, они стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю. К началу октября частота полетов вырастит до семи раз в неделю. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в Ташкент.

https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024347975.html

https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024240347.html

уфа

москва

республика башкортостан

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уфа, москва, республика башкортостан, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)