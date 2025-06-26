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"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой - РИА Новости, 26.06.2025
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12:20 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/aeroflot-2025529690.html
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой - РИА Новости, 26.06.2025
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой
Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet РИА Новости, 26.06.2025
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уфа
москва
республика башкортостан
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100 с 22 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В летнем расписании запланированы шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково): по будним дням и субботам. Новые рейсы дополнят программу полетов "Аэрофлота" и "России" в столицу Башкортостана из аэропорта Шереметьево. Так, в сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" выполняет между Шереметьевым и Уфой до 56 рейсов в неделю, авиакомпания "Россия" – до 21 рейса в неделю. Всего в пиковые даты из двух московских аэропортов в Уфу будет выполняться до 76 рейсов в неделю. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона. Ранее авиаперевозчик заявил о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Самаркандом, они стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю. К началу октября частота полетов вырастит до семи раз в неделю. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в Ташкент.
https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024347975.html
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уфа
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уфа, москва, республика башкортостан, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Уфа, Москва, Республика Башкортостан, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой

"Аэрофлот" запустит новые рейсы между аэропортом Внуково и Уфой в июле

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета
Самолет Boeing 777-300 ER С.Есенин авиакомпании Аэрофлот во время взлета - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100 с 22 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В летнем расписании запланированы шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково): по будним дням и субботам. Новые рейсы дополнят программу полетов "Аэрофлота" и "России" в столицу Башкортостана из аэропорта Шереметьево. Так, в сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" выполняет между Шереметьевым и Уфой до 56 рейсов в неделю, авиакомпания "Россия" – до 21 рейса в неделю. Всего в пиковые даты из двух московских аэропортов в Уфу будет выполняться до 76 рейсов в неделю.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Якутском
21 июня, 09:00
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
Ранее авиаперевозчик заявил о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Самаркандом, они стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю. К началу октября частота полетов вырастит до семи раз в неделю. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в Ташкент.
Самолет компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта
20 июня, 14:57
 
УфаМоскваРеспублика БашкортостанАэрофлотШереметьево (аэропорт)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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