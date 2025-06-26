https://ria.ru/20250626/aeroflot-2025529690.html
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой - РИА Новости, 26.06.2025
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой
Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:20:00+03:00
2025-06-26T12:20:00+03:00
2025-06-26T12:20:00+03:00
уфа
москва
республика башкортостан
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881371184_134:0:2678:1431_1920x0_80_0_0_faa2ba5862b8d9c235485e1534921245.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100 с 22 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В летнем расписании запланированы шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково): по будним дням и субботам. Новые рейсы дополнят программу полетов "Аэрофлота" и "России" в столицу Башкортостана из аэропорта Шереметьево. Так, в сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" выполняет между Шереметьевым и Уфой до 56 рейсов в неделю, авиакомпания "Россия" – до 21 рейса в неделю. Всего в пиковые даты из двух московских аэропортов в Уфу будет выполняться до 76 рейсов в неделю. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона. Ранее авиаперевозчик заявил о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Самаркандом, они стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю. К началу октября частота полетов вырастит до семи раз в неделю. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в Ташкент.
https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024347975.html
https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024240347.html
уфа
москва
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881371184_170:0:2671:1876_1920x0_80_0_0_ad56e3312ec3d60bc41f5eef12a149d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, москва, республика башкортостан, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Уфа, Москва, Республика Башкортостан, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
"Аэрофлот" выполнит новые регулярные рейсы между аэропортом Внуково и Уфой
"Аэрофлот" запустит новые рейсы между аэропортом Внуково и Уфой в июле
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" запустит новые регулярные рейсы между московским аэропортом Внуково и Уфой, полеты будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100 с 22 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В летнем расписании запланированы шесть рейсов в неделю по маршруту Москва (Внуково) — Уфа — Москва (Внуково): по будним дням и субботам. Новые рейсы дополнят программу полетов "Аэрофлота" и "России" в столицу Башкортостана из аэропорта Шереметьево. Так, в сезон летних отпусков и школьных каникул "Аэрофлот" выполняет между Шереметьевым и Уфой до 56 рейсов в неделю, авиакомпания "Россия" – до 21 рейса в неделю. Всего в пиковые даты из двух московских аэропортов в Уфу будет выполняться до 76 рейсов в неделю.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В состав группы "Аэрофлот" входят авиакомпании "Россия" и "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
Ранее авиаперевозчик заявил о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Самаркандом, они стартуют 31 июля с частотой три раза в неделю. К началу октября частота полетов вырастит до семи раз в неделю. Помимо Самарканда, "Аэрофлот" выполняет прямые регулярные рейсы в Ташкент.