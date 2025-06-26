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В Дагестане завели дело о нападении на адвоката - РИА Новости, 26.06.2025
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15:14 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/advokat-2025576943.html
В Дагестане завели дело о нападении на адвоката
В Дагестане завели дело о нападении на адвоката - РИА Новости, 26.06.2025
В Дагестане завели дело о нападении на адвоката
Следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий из-за нападения на адвоката Заура Кайтуева в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:14:00+03:00
2025-06-26T15:14:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
советский район
федеральная палата адвокатов рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий из-за нападения на адвоката Заура Кайтуева в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов России (ФПА). Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщала о проверке информации о том, что Кайтуев был избит при осуществлении им профессиональной деятельности, получив сотрясение мозга, ссадины шеи, рук и ушибы. "24 июня постановлением старшего следователя следственного отдела по Советскому району Махачкалы СУ СК РФ по РД по заявлению адвоката Заура Кайтуева о применении в отношении него насилия неустановленными сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ", - сказали в пресс-службе. Согласно постановлению, 18 июня адвокат Кайтуев, желая предотвратить применение сотрудниками правоохранительных органов силы при задержании его доверителей, сообщил о своем правовом статусе и выполнении им своих профессиональных обязанностей по защите прав и потребовал прекратить противоправные действия. Однако, как утверждает ФПА, сотрудники без предъявления каких-либо требований сбили Кайтуева с ног, уложили на землю, оттащив в сторону, незаконно поместили в отсек для задержанных служебного автомобиля. Затем они доставили его в отдел, связали скотчем руки за спиной, надели на голову полимерный пакет, обмотав его клейкой лентой, после чего, предположительно, стали наносить удары по голове.
https://ria.ru/20250626/isk-2025472299.html
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россия
республика дагестан
советский район
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происшествия, россия, республика дагестан, советский район, федеральная палата адвокатов рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Советский район, Федеральная палата адвокатов РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело о нападении на адвоката

В Дагестане возбудили дело о нападении на адвоката Кайтуева в Дагестане

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о превышении полномочий из-за нападения на адвоката Заура Кайтуева в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов России (ФПА).
Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщала о проверке информации о том, что Кайтуев был избит при осуществлении им профессиональной деятельности, получив сотрясение мозга, ссадины шеи, рук и ушибы.
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"24 июня постановлением старшего следователя следственного отдела по Советскому району Махачкалы СУ СК РФ по РД по заявлению адвоката Заура Кайтуева о применении в отношении него насилия неустановленными сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ", - сказали в пресс-службе.
Согласно постановлению, 18 июня адвокат Кайтуев, желая предотвратить применение сотрудниками правоохранительных органов силы при задержании его доверителей, сообщил о своем правовом статусе и выполнении им своих профессиональных обязанностей по защите прав и потребовал прекратить противоправные действия.
Однако, как утверждает ФПА, сотрудники без предъявления каких-либо требований сбили Кайтуева с ног, уложили на землю, оттащив в сторону, незаконно поместили в отсек для задержанных служебного автомобиля. Затем они доставили его в отдел, связали скотчем руки за спиной, надели на голову полимерный пакет, обмотав его клейкой лентой, после чего, предположительно, стали наносить удары по голове.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанСоветский районФедеральная палата адвокатов РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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