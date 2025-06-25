https://ria.ru/20250625/zvonki-2025189135.html

В России появятся телефонные звонки с логотипами

В России появятся телефонные звонки с логотипами - РИА Новости, 25.06.2025

В России появятся телефонные звонки с логотипами

Абоненты "билайн бизнес" теперь смогут увидеть на экранах телефонов не только название, но и логотип звонящей компании благодаря технологии Branded Call... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:26:00+03:00

2025-06-25T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Абоненты "билайн бизнес" теперь смогут увидеть на экранах телефонов не только название, но и логотип звонящей компании благодаря технологии Branded Call ("Брендированный звонок"), которую внедряют оператор и бренд смартфонов и персональных устройств TECNO, сообщает Билайн.Branded Call — глобальный тренд в области голосовой связи, который активно внедряют операторы по всему миру. Билайн стал первым среди операторов в России, внедрившим эту технологию в собственной сети, в то время как бренд TECNO стал первым производителем, поддержавшим нововведение.С новым решением звонок от компании выглядит на экране смартфонов TECNO так же привычно, как звонок от знакомого человека, чей номер записан в контактах. Также услуга Branded Call позволяет указать цель звонка. Вместе с верифицированным логотипом это помогает пользователю быстрее понять, от кого поступает вызов и принять решение об ответе. Для абонентов Билайна новинка абсолютно бесплатна. Поддержка на смартфонах TECNO не требует установки дополнительных приложений, говорится в сообщении.Технология Branded Call подключается только в рамках сервиса "Этикетка" от Билайна, а значит, информация о звонящей компании проходит проверку на достоверность у оператора.Таким образом, Билайн совместно с TECNO помогают улучшить пользовательский опыт, повысить доверие к входящим вызовам и не пропускать важные звонки, когда, например, звонит курьер или представитель компании, с которым запланирована встреча", пояснили в компании.В свою очередь, для бизнеса Branded Call — это новый уровень узнаваемости бренда и инструмент повышения эффективности клиентских коммуникаций. Реальное увеличение конверсии звонков до 40% уже отметили более 1000 компаний, ранее подключивших сервис "Этикетка" от билайн бизнес.Билайн активно продолжает исследования глобальных тенденций в сфере маркировки вызовов. Компания регулярно изучает и тестирует новые подходы и инновационные решения, позволяющие оперативно обеспечивать высокий уровень развития сервиса. Это работа позволяет расширять возможности "Этикетки" и внедрять наиболее востребованные пользователями функции.Согласно оценке аналитического агентства GFK, доля TECNO на рынке смартфонов РФ по итогам 1 квартала 2025 года составила 14%. Сейчас услуга доступна только на смартфонах TECNO, однако технически может быть реализована на устройствах и других производителей. "Билайн бизнес" уже фиксирует высокую эффективность услуги и прорабатывает внедрение Branded Call с другими ведущими компаниями.Реклама, ПАО "ВымпелКом", beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTRUSW8dyj

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, билайн, вымпелком, технологии