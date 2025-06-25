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Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
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13:08 25.06.2025 (обновлено: 13:45 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/zhiteli-2025315279.html
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось... РИА Новости, 25.06.2025
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось впервые за очень долгое время.Видеозапись происходящего передали РИА Новости сами участники акции. Среди них — ветераны ВСУ, их родные и родственники погибших, студенты и активисты. Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ. Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его и задержала многих активистов. В нарушение законов и конституции Украины силовики избили часть из них. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева. Они заявили, что перестали бояться власть и будут и дальше отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около тысячи человек.
https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html
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Протесты ветеранов ВСУ на Майдане
В Киеве ветераны ВСУ вышли на Майдан
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине

Жители Украины вышли на протест на майдане, обвинив киевский режим в коррупции

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось впервые за очень долгое время.
Видеозапись происходящего передали РИА Новости сами участники акции. Среди них — ветераны ВСУ, их родные и родственники погибших, студенты и активисты.
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Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ.
Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его и задержала многих активистов. В нарушение законов и конституции Украины силовики избили часть из них. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева.
Они заявили, что перестали бояться власть и будут и дальше отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около тысячи человек.
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