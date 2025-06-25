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Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине - РИА Новости, 25.06.2025
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:08:00+03:00
2025-06-25T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось впервые за очень долгое время.Видеозапись происходящего передали РИА Новости сами участники акции. Среди них — ветераны ВСУ, их родные и родственники погибших, студенты и активисты. Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ. Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его и задержала многих активистов. В нарушение законов и конституции Украины силовики избили часть из них. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева. Они заявили, что перестали бояться власть и будут и дальше отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около тысячи человек.
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Протесты ветеранов ВСУ на Майдане
В Киеве ветераны ВСУ вышли на Майдан
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В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине
Жители Украины вышли на протест на майдане, обвинив киевский режим в коррупции