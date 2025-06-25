https://ria.ru/20250625/zhiteli-2025315279.html

Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине

Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине - РИА Новости, 25.06.2025

Протестующие на майдане призвали Трампа навести порядок на Украине

Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T13:08:00+03:00

2025-06-25T13:08:00+03:00

2025-06-25T13:45:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025314653_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fff193287d46b11a0cbd0f2e12f31d2.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Митингующие на майдане в центре Киева призвали президента США Дональда Трампа навести порядок на Украине, такое большое количество протестующих собралось впервые за очень долгое время.Видеозапись происходящего передали РИА Новости сами участники акции. Среди них — ветераны ВСУ, их родные и родственники погибших, студенты и активисты. Манифестанты потребовали привлечь к ответственности коррупционеров от действующей и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов. Они также обратились к Трампу, поскольку считают, что киевский режим не слышит украинский народ. Участники митинга развернули на майдане палаточный городок, но полиция снесла его и задержала многих активистов. В нарушение законов и конституции Украины силовики избили часть из них. Демонстранты в знак протеста перекрыли движение в центре Киева. Они заявили, что перестали бояться власть и будут и дальше отстаивать свои права. В общей сложности в акциях приняли участие около тысячи человек.

https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html

https://ria.ru/20250515/kiev-2017094214.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты ветеранов ВСУ на Майдане В Киеве ветераны ВСУ вышли на Майдан 2025-06-25T13:08 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины