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"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025463888.html
"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского
"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он хотел бы занимать свой пост до завершения украинского... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:49:00+03:00
2025-06-25T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
владимир зеленский
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он хотел бы занимать свой пост до завершения украинского конфликта."Я надеюсь, что у Украины будет мудрый лидер", — написал один из комментаторов."Если бы он не настоял на вступлении в НАТО, был бы этот конфликт? Лидер, у которого вообще нет стратегического видения, приносит только бедствие народу", — отметил другой."Зеленский заявил, что его полномочия продлятся до конца конфликта, что можно истолковать так, будто он делает все возможное для продления конфликта, лишь бы не потерять власть", — поделился мнением еще один пользователь."Если Зеленский — лучший президент Украины, как он мог довести народ до такого плачевного состояния?" — заключили читатели.Во вторник Зеленский в интервью Sky News заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения российско-украинского конфликта. На вопрос журналиста о том, считает ли он себя лучшим из тех, кто способен провести Украину через конфликт, Зеленский ответил, что он "самый опытный".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до 4%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025434553.html
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в мире, украина, китай, владимир зеленский, дональд трамп, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, США

"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он хотел бы занимать свой пост до завершения украинского конфликта.
"Я надеюсь, что у Украины будет мудрый лидер", — написал один из комментаторов.
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"Если бы он не настоял на вступлении в НАТО, был бы этот конфликт? Лидер, у которого вообще нет стратегического видения, приносит только бедствие народу", — отметил другой.
"Зеленский заявил, что его полномочия продлятся до конца конфликта, что можно истолковать так, будто он делает все возможное для продления конфликта, лишь бы не потерять власть", — поделился мнением еще один пользователь.
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"Если Зеленский — лучший президент Украины, как он мог довести народ до такого плачевного состояния?" — заключили читатели.
Во вторник Зеленский в интервью Sky News заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения российско-украинского конфликта. На вопрос журналиста о том, считает ли он себя лучшим из тех, кто способен провести Украину через конфликт, Зеленский ответил, что он "самый опытный".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до 4%.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп объяснил задержку в урегулировании по Украине проблемами с Зеленским
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОСША
 
 
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