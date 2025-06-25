https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025463888.html

"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского

"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025

"Не потерять власть". В Китае жестко осадили Зеленского

Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он хотел бы занимать свой пост до завершения украинского... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:49:00+03:00

2025-06-25T22:49:00+03:00

2025-06-25T22:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что он хотел бы занимать свой пост до завершения украинского конфликта."Я надеюсь, что у Украины будет мудрый лидер", — написал один из комментаторов."Если бы он не настоял на вступлении в НАТО, был бы этот конфликт? Лидер, у которого вообще нет стратегического видения, приносит только бедствие народу", — отметил другой."Зеленский заявил, что его полномочия продлятся до конца конфликта, что можно истолковать так, будто он делает все возможное для продления конфликта, лишь бы не потерять власть", — поделился мнением еще один пользователь."Если Зеленский — лучший президент Украины, как он мог довести народ до такого плачевного состояния?" — заключили читатели.Во вторник Зеленский в интервью Sky News заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения российско-украинского конфликта. На вопрос журналиста о том, считает ли он себя лучшим из тех, кто способен провести Украину через конфликт, Зеленский ответил, что он "самый опытный".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до 4%.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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