"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского на саммите НАТО, поблагодарившего Европу за внимание к Украине.
"Это не саммит во имя мира — НАТО воинственная организация. Это саммит для продолжения войны Запада против России чужими руками. Или для поддержки и финансирования марионеток вроде кабинетного стратега Макрона, немцев и англичан. Эти бездарные неудачники теряют время — Украина Зеленского падет, и украинцы вернутся в русский мир, к которому они принадлежат", — написал один из них.
"Еще 72 миллиарда евро, выброшенных на ветер. Украина проиграла по одной простой причине: она не могла выиграть, о чем американский Генштаб (Марк Милли) заявлял с самого начала. Но европейской олигархической псевдоцентристской элите, проигрывающей выборы во всех странах, нужны война и образ врага, чтобы оставаться у власти", — посетовал другой.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии — в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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