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"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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21:53 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025459421.html
"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО
"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО
Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского на саммите НАТО, поблагодарившего Европу за внимание к Украине. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:53:00+03:00
2025-06-25T21:53:00+03:00
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константин косачев
марк милли
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского на саммите НАТО, поблагодарившего Европу за внимание к Украине."Это не саммит во имя мира — НАТО воинственная организация. Это саммит для продолжения войны Запада против России чужими руками. Или для поддержки и финансирования марионеток вроде кабинетного стратега Макрона, немцев и англичан. Эти бездарные неудачники теряют время — Украина Зеленского падет, и украинцы вернутся в русский мир, к которому они принадлежат", — написал один из них."Еще 72 миллиарда евро, выброшенных на ветер. Украина проиграла по одной простой причине: она не могла выиграть, о чем американский Генштаб (Марк Милли) заявлял с самого начала. Но европейской олигархической псевдоцентристской элите, проигрывающей выборы во всех странах, нужны война и образ врага, чтобы оставаться у власти", — посетовал другой."Этот Зеленский обходится в бешеные суммы Европе, а значит и Франции — у которой и так нет денег. Когда это прекратится?", — заключил еще один читатель.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии — в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html
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в мире, украина, франция, европа, константин косачев, марк милли, владимир зеленский, нато, совет федерации рф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Франция, Европа, Константин Косачев, Марк Милли, Владимир Зеленский, НАТО, Совет Федерации РФ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского на саммите НАТО, поблагодарившего Европу за внимание к Украине.
"Это не саммит во имя мира — НАТО воинственная организация. Это саммит для продолжения войны Запада против России чужими руками. Или для поддержки и финансирования марионеток вроде кабинетного стратега Макрона, немцев и англичан. Эти бездарные неудачники теряют время — Украина Зеленского падет, и украинцы вернутся в русский мир, к которому они принадлежат", — написал один из них.
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"Еще 72 миллиарда евро, выброшенных на ветер. Украина проиграла по одной простой причине: она не могла выиграть, о чем американский Генштаб (Марк Милли) заявлял с самого начала. Но европейской олигархической псевдоцентристской элите, проигрывающей выборы во всех странах, нужны война и образ врага, чтобы оставаться у власти", — посетовал другой.
"Этот Зеленский обходится в бешеные суммы Европе, а значит и Франции — у которой и так нет денег. Когда это прекратится?", — заключил еще один читатель.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии — в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреУкраинаФранцияЕвропаКонстантин КосачевМарк МиллиВладимир ЗеленскийНАТОСовет Федерации РФВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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