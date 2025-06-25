https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025459421.html

"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО

"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

"Украина проиграла". Во Франции накинулись на Зеленского после саммита НАТО

Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского на саммите НАТО, поблагодарившего Европу за внимание к Украине. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T21:53:00+03:00

2025-06-25T21:53:00+03:00

2025-06-25T21:53:00+03:00

в мире

украина

франция

европа

константин косачев

марк милли

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819806_0:231:2221:1480_1920x0_80_0_0_fa2363492b98d2c95472b7bf9d65455c.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского на саммите НАТО, поблагодарившего Европу за внимание к Украине."Это не саммит во имя мира — НАТО воинственная организация. Это саммит для продолжения войны Запада против России чужими руками. Или для поддержки и финансирования марионеток вроде кабинетного стратега Макрона, немцев и англичан. Эти бездарные неудачники теряют время — Украина Зеленского падет, и украинцы вернутся в русский мир, к которому они принадлежат", — написал один из них."Еще 72 миллиарда евро, выброшенных на ветер. Украина проиграла по одной простой причине: она не могла выиграть, о чем американский Генштаб (Марк Милли) заявлял с самого начала. Но европейской олигархической псевдоцентристской элите, проигрывающей выборы во всех странах, нужны война и образ врага, чтобы оставаться у власти", — посетовал другой."Этот Зеленский обходится в бешеные суммы Европе, а значит и Франции — у которой и так нет денег. Когда это прекратится?", — заключил еще один читатель.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета The Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии главу киевского режима и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии — в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.Проходящий в Гааге саммит НАТО демонстрирует внутренний раскол альянса, участники отказались и от проведения Совета НАТО по Украине, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025385686.html

украина

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, европа, константин косачев, марк милли, владимир зеленский, нато, совет федерации рф, война израиля и ирана: последние новости о конфликте