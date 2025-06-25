https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025385686.html

В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому

В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому - РИА Новости, 25.06.2025

В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому

У Владимира Зеленского есть только один выход на фоне успешного продвижения российской армии — уйти в отставку как можно быстрее, пишет китайский портал Net... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:16:00+03:00

2025-06-25T17:16:00+03:00

2025-06-25T23:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У Владимира Зеленского есть только один выход на фоне успешного продвижения российской армии — уйти в отставку как можно быстрее, пишет китайский портал Net Ease."Если в 2022 году ситуация была неопределенной, то в 2025-м реальность на поле боя ясно говорит, что темп задает российская армия. Есть ли выход у Зеленского? Конечно есть: уйти в отставку", — отмечается в материале.В статье утверждается, что Владимир Зеленский больше всего боится предательства собственной команды, которая после неудовлетворительного для Украины окончания конфликта заставит главу киевского режима уйти в отставку.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025366529.html

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