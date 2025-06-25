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В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому
В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому - РИА Новости, 25.06.2025
В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому
У Владимира Зеленского есть только один выход на фоне успешного продвижения российской армии — уйти в отставку как можно быстрее, пишет китайский портал Net... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:16:00+03:00
2025-06-25T17:16:00+03:00
2025-06-25T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. У Владимира Зеленского есть только один выход на фоне успешного продвижения российской армии — уйти в отставку как можно быстрее, пишет китайский портал Net Ease."Если в 2022 году ситуация была неопределенной, то в 2025-м реальность на поле боя ясно говорит, что темп задает российская армия. Есть ли выход у Зеленского? Конечно есть: уйти в отставку", — отмечается в материале.В статье утверждается, что Владимир Зеленский больше всего боится предательства собственной команды, которая после неудовлетворительного для Украины окончания конфликта заставит главу киевского режима уйти в отставку.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы "сейчас несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, китай, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Китай, Киев, Владимир Зеленский
В Китае сделали внезапное предложение Зеленскому
Net Ease: Зеленскому на фоне продвижения российских войск нужно уйти в отставку