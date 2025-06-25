https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html

"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому

"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому - РИА Новости, 25.06.2025

"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский — главный вор в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:33:00+03:00

2025-06-25T15:33:00+03:00

2025-06-25T22:47:00+03:00

в мире

украина

австрия

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский — главный вор в стране, который дал покинуть Украину своему бизнес-партнеру и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу, подозреваемому в коррупции."В июне из страны сбежал ваш ближайший друг — Миндич — подозреваемый в масштабных хищениях и подрыве таким образом обороноспособности. Это произошло потому, что не успели что-то разработать? Или потому, что вы — главный вор в этой стране и это ваши подельники?" — написал Дубинский.На прошлой неделе издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.Позднее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.НАБУ сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.

https://ria.ru/20250625/koshkovich-2025324672.html

https://ria.ru/20250625/vstrecha-2025293154.html

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, австрия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)