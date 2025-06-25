"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому
Дубинский: Зеленский дал Миндичу покинуть Украину из-за своей коррумпированности
© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский — главный вор в стране, который дал покинуть Украину своему бизнес-партнеру и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу, подозреваемому в коррупции.
"В июне из страны сбежал ваш ближайший друг — Миндич — подозреваемый в масштабных хищениях и подрыве таким образом обороноспособности. Это произошло потому, что не успели что-то разработать? Или потому, что вы — главный вор в этой стране и это ваши подельники?" — написал Дубинский.
На прошлой неделе издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
Позднее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.
НАБУ сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.
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