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"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому - РИА Новости, 25.06.2025
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15:33 25.06.2025 (обновлено: 22:47 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html
"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому
"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому - РИА Новости, 25.06.2025
"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский — главный вор в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:33:00+03:00
2025-06-25T22:47:00+03:00
в мире
украина
австрия
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский — главный вор в стране, который дал покинуть Украину своему бизнес-партнеру и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу, подозреваемому в коррупции."В июне из страны сбежал ваш ближайший друг — Миндич — подозреваемый в масштабных хищениях и подрыве таким образом обороноспособности. Это произошло потому, что не успели что-то разработать? Или потому, что вы — главный вор в этой стране и это ваши подельники?" — написал Дубинский.На прошлой неделе издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.Позднее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.НАБУ сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.
https://ria.ru/20250625/koshkovich-2025324672.html
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в мире, украина, австрия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Австрия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Вы — главный вор". В Раде выступили с шокирующим обращением к Зеленскому

Дубинский: Зеленский дал Миндичу покинуть Украину из-за своей коррумпированности

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский — главный вор в стране, который дал покинуть Украину своему бизнес-партнеру и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу, подозреваемому в коррупции.
"В июне из страны сбежал ваш ближайший друг — Миндич — подозреваемый в масштабных хищениях и подрыве таким образом обороноспособности. Это произошло потому, что не успели что-то разработать? Или потому, что вы — главный вор в этой стране и это ваши подельники?" — написал Дубинский.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за его появления на саммите НАТО
Вчера, 13:46
На прошлой неделе издание "Бигус" опубликовало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
Позднее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. В воскресенье Чернышов на фоне слухов о его бегстве за границу заявил, что вернулся домой из командировки и в понедельник возвращается к работе в кабмине.
НАБУ сообщило в понедельник, что предъявило вице-премьеру, министру национального единства страны Алексею Чернышову обвинение во взяточничестве.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреУкраинаАвстрияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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