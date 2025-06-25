https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025311218.html

"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского

"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025

"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского

Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:57:00+03:00

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2025-06-25T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Он начинает паниковать. <…> Думаю, он начинает осознавать, что Украина потерпит поражение", — указал эксперт.Обозреватель отметил, что главной целью Зеленского теперь стало сохранение своей власти до последнего, даже если страна будет переживать полный крах.Президент США Дональд Трамп в среду перед саммитом НАТО заявил, что Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html

https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html

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в мире, россия, украина, сша, александр меркурис, владимир зеленский, дональд трамп, нато