https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025311218.html
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского
Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:57:00+03:00
2025-06-25T12:57:00+03:00
2025-06-25T12:57:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
александр меркурис
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025288115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4f507ac52d446ddffea2373a252f0aa.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Он начинает паниковать. <…> Думаю, он начинает осознавать, что Украина потерпит поражение", — указал эксперт.Обозреватель отметил, что главной целью Зеленского теперь стало сохранение своей власти до последнего, даже если страна будет переживать полный крах.Президент США Дональд Трамп в среду перед саммитом НАТО заявил, что Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html
https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025288115_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_5c75dd2e0ffa1eca5001ac74591b9950.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, александр меркурис, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Александр Меркурис, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского
Меркурис: Зеленский в панике осознает, что Украина потерпит поражение