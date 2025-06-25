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"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
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12:57 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025311218.html
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского
Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:57:00+03:00
2025-06-25T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Он начинает паниковать. &lt;…&gt; Думаю, он начинает осознавать, что Украина потерпит поражение", — указал эксперт.Обозреватель отметил, что главной целью Зеленского теперь стало сохранение своей власти до последнего, даже если страна будет переживать полный крах.Президент США Дональд Трамп в среду перед саммитом НАТО заявил, что Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html
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в мире, россия, украина, сша, александр меркурис, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Александр Меркурис, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Начинает осознавать". В Британии заявили о панике Зеленского

Меркурис: Зеленский в панике осознает, что Украина потерпит поражение

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский осознает, что его режим потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«
"Он начинает паниковать. <…> Думаю, он начинает осознавать, что Украина потерпит поражение", — указал эксперт.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Обозреватель отметил, что главной целью Зеленского теперь стало сохранение своей власти до последнего, даже если страна будет переживать полный крах.
Президент США Дональд Трамп в среду перед саммитом НАТО заявил, что Зеленский находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.
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В миреРоссияУкраинаСШААлександр МеркурисВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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