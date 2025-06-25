Зеленский прибыл на саммит НАТО в необычном наряде
Зеленский прибыл на саммит НАТО в Гааге в формальном костюме
© Getty Images / Patrick van KatwijkВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
© Getty Images / Patrick van Katwijk
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на проходящий в Гааге саммит Североатлантического альянса в формальном костюме.
На мероприятие украинский политик решил одеться в черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Зеленский пытается застегнуть пуговицу на пиджаке.
Зеленский пытается застегнуть пуговицу на пиджаке.
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
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© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Зеленский выступает перед журналистами.
Зеленский выступает перед журналистами.
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
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Зеленский пытается застегнуть пуговицу на пиджаке.
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
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Зеленский выступает перед журналистами.
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
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До этого глава киевского режима с начала конфликта на Украине ходил на встречи в неформальной одежде цвета хаки или черного.
Накануне британская газета Daily Express писала, что визит Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме разозлит президента США Дональда Трампа.
Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Американский лидер перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.
Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров. Это подтверждает и последнее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его словам, главы МИД стран НАТО не приняли какого-либо решения по поводу Украины — "ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".