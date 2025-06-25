https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html

Зеленский прибыл на саммит НАТО в необычном наряде

Зеленский прибыл на саммит НАТО в необычном наряде - РИА Новости, 25.06.2025

Зеленский прибыл на саммит НАТО в необычном наряде

Владимир Зеленский прибыл на проходящий в Гааге саммит Североатлантического альянса в формальном костюме. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл на проходящий в Гааге саммит Североатлантического альянса в формальном костюме.На мероприятие украинский политик решил одеться в черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.До этого глава киевского режима с начала конфликта на Украине ходил на встречи в неформальной одежде цвета хаки или черного.Накануне британская газета Daily Express писала, что визит Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме разозлит президента США Дональда Трампа.Мероприятие проходит с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Американский лидер перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.Как накануне писало издание Politico, Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров. Это подтверждает и последнее заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. По его словам, главы МИД стран НАТО не приняли какого-либо решения по поводу Украины — "ни о дальнейшей поддержке, ни о чем-либо еще".

https://ria.ru/20250625/sikorskiy-2025279528.html

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в мире, гаага, великобритания, сша, карл iii, дональд трамп, владимир зеленский, politico, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте