В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом
Iltalehti: Зеленский решился надеть костюм из-за унижений со стороны Трампа
© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского приехать в черном костюме на саммит НАТО в Гааге стало ответом на унижение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в феврале, такое мнение выразил финский журналист и фотограф Сами Саллинен в беседе с финской газетой Iltalehti.
По его мнению, это скорее уступка Зеленского в адрес Соединенных Штатов, потому что в последнее время Украина стала предметом громких заявлений, многие из которых были не в пользу Киева.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.
Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трамп также был раздражен из-за того, что Зеленский не был одет в деловой костюм.
Вице президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.