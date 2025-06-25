https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025241864.html

В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом

В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом - РИА Новости, 25.06.2025

В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом

Решение Владимира Зеленского приехать в черном костюме на саммит НАТО в Гааге стало ответом на унижение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T06:05:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского приехать в черном костюме на саммит НАТО в Гааге стало ответом на унижение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в феврале, такое мнение выразил финский журналист и фотограф Сами Саллинен в беседе с финской газетой Iltalehti."Скорее всего, он (киевский режим — Прим. Ред.) хочет показать, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации", — предположил журналист.Саллинен считает, что замысел Зеленского может заключаться в том, что тот считает саммит НАТО в Гааге более важным, чем неудачный визит в Вашингтон.По его мнению, это скорее уступка Зеленского в адрес Соединенных Штатов, потому что в последнее время Украина стала предметом громких заявлений, многие из которых были не в пользу Киева.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трамп также был раздражен из-за того, что Зеленский не был одет в деловой костюм.Вице президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025213867.html

https://ria.ru/20250625/ukraina-2025236620.html

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025238758.html

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в мире, гаага, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, politico