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В Киеве рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
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04:18 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025238758.html
В Киеве рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО
В Киеве рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025
В Киеве рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО
Владимир Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану, лишившись, таким образом, удобного нарратива о... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T04:18:00+03:00
2025-06-25T04:18:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану, лишившись, таким образом, удобного нарратива о якобы российской агрессии, такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану", — сказал парламентарий в эфире своего YouTube-канала.По словам Дубинского, Зеленский признал "законность" ударов США по территории Ирана, чтобы восстановить диалог с президентом США Дональдом Трампом после неудавшейся встречи в рамках саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде."Когда Зеленский слетал на саммит G7 и Трамп сбежал от него, как от прокаженного, то это был серьезный удар по его (Зеленского — Прим. Ред.) репутации", — сказал депутат.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025198416.html
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в мире, сша, гаага, иран, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, нато, g7, верховная рада украины
В мире, США, Гаага, Иран, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, НАТО, G7, Верховная Рада Украины
В Киеве рассказали о ловушке для Зеленского на саммите НАТО

Дубинский: Зеленский попал в ловушку на саммите НАТО в Гааге

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский во время визита в Австрию
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский попал в ловушку на саммите стран-участниц НАТО в Гааге из-за поддержки ударов США по Ирану, лишившись, таким образом, удобного нарратива о якобы российской агрессии, такое мнение выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Зеленский же попал в ловушку, которую сам себе и вырыл, на сегодняшний день поддержав удары США по Ирану", — сказал парламентарий в эфире своего YouTube-канала.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Вчера, 20:06
По словам Дубинского, Зеленский признал "законность" ударов США по территории Ирана, чтобы восстановить диалог с президентом США Дональдом Трампом после неудавшейся встречи в рамках саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде.
"Когда Зеленский слетал на саммит G7 и Трамп сбежал от него, как от прокаженного, то это был серьезный удар по его (Зеленского — Прим. Ред.) репутации", — сказал депутат.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге. Накануне газета Politico написала, что Зеленский вряд ли покинет форум с новыми обещаниями от западных партнеров.
Как утверждает источник издания, поскольку от США не ожидается дополнительной помощи, а оставшиеся средства на исходе, киевский режим добивается от президента Дональда Трампа обещания, что его администрация позволит Украине и ее европейским союзникам закупать американское оружие.
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В миреСШАГаагаИранВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр ДубинскийНАТОG7Верховная Рада Украины
 
 
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