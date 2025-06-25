https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025237847.html

На Западе раскрыли проблемы Зеленского на саммите НАТО

На Западе раскрыли проблемы Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 25.06.2025

На Западе раскрыли проблемы Зеленского на саммите НАТО

Владимир Зеленский оказался на периферийных ролях на саммите НАТО в Гааге и вынужден выкручиваться, чтобы одновременно сохранить поддержку стран — участниц... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T03:54:00+03:00

2025-06-25T03:54:00+03:00

2025-06-25T10:41:00+03:00

гаага

венгрия

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петер сийярто

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нато

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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался на периферийных ролях на саммите НАТО в Гааге и вынужден выкручиваться, чтобы одновременно сохранить поддержку стран — участниц альянса и не надоесть им окончательно, пишет австралийское издание The Sydney Morning Herald."Когда-то считавшийся героической фигурой демократического сопротивления, <…> (Зеленский. — Прим. ред.) теперь выходит на мировую арену, которая теперь более разделена, устала и политически хрупка, чем когда-либо", — ­говорится в материале.Издание отмечает со ссылкой на свежий опрос общественного мнения снижение уровня доверия к Зеленскому в ряде стран, включая США, Грецию и Венгрию.В условиях отсутствия необходимого доверия и всеобщей поддержки Зеленскому будет все труднее находить баланс в отношениях со странами Запада и требовать дальнейшей военной и экономической помощи, полагает автор статьи."Его (Зеленского. — Прим. ред.) присутствие (на саммите НАТО. — Прим. ред.) остается символически сильным, но все более периферийным для принятия решений. Это само по себе говорит о многом об изменяющейся динамике игры", — заключает издание.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в итоговом документе саммита НАТО в Гааге не будет слов о "необратимом пути" Украины в альянс, не приняли участники встречи и никаких решений о поддержке Киева.

https://ria.ru/20250624/orban-2025220700.html

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гаага, венгрия, в мире, сша, петер сийярто, владимир зеленский, нато