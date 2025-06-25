https://ria.ru/20250625/zelenskij-2025318089.html
Зеленский надел костюм, чтобы получить больше денег, считают в США
Зеленский надел костюм, чтобы получить больше денег, считают в США - РИА Новости, 25.06.2025
Зеленский надел костюм, чтобы получить больше денег, считают в США
Американские пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в Гааге, одетый в более официальный наряд, чем обычно, РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:17:00+03:00
2025-06-25T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американские пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО в Гааге, одетый в более официальный наряд, чем обычно, и решили, что это была сделано, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа и получить больше денег, пишет газета Daily Beast. Издание напоминает, что на саммите НАТО во вторник Зеленский был замечен в немного более официальном виде, чем обычно, но все же не стал надевать классический костюм. Он выбрал полностью черный наряд с рубашкой, пиджаком с едва заметным армейским покроем, брюками и туфлями, напоминающими кроссовки. "Пользователи социальных сетей правых взглядов подхватили эту тему, делая грубые замечания и предполагая, что это была попытка произвести впечатление на Трампа и получить больше иностранной помощи", - пишет издание. Газета приводит высказывания автора подкаста Ника Сортора, который обратил особое внимание на то, что Зеленский в этот раз надел костюм. "Он не собирался совершать эту ошибку снова после визита в Овальный кабинет. Особенно сейчас, когда у него заканчиваются деньги", - написал Сортор в соцсети Х. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025220128.html
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Зеленский в классическом костюме впервые за последние три года
Зеленский впервые за последние три года надел классический костюм, в нем он появился на саммите в Гааге. При этом, как обращают внимание украинские СМИ, обувь по-прежнему осталась не соответствующей официальному стилю - тактические ботинки вместо классических.
Американская газета Daily Beast предполагает, что смена образа связана с желанием не злить Трампа, как это было во время визита Зеленского в США.
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в мире, сша, гаага, дональд трамп, нато
В мире, США, Гаага, Дональд Трамп, НАТО
Зеленский надел костюм, чтобы получить больше денег, считают в США
Daily Beast: Зеленский приехал на саммит НАТО в костюме, чтобы впечатлить Трампа