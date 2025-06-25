https://ria.ru/20250625/zelenskij-2025262535.html

Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук

Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.06.2025

Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук

Владимир Зеленский и его окружение создали систему заработка на конфликте и добровольно от своей власти не откажутся, на Украине уже запущена кампания по... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:57:00+03:00

2025-06-25T09:57:00+03:00

2025-06-25T09:57:00+03:00

в мире

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виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение создали систему заработка на конфликте и добровольно от своей власти не откажутся, на Украине уже запущена кампания по продлению полномочий киевского режима, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленскому и его банде мир не нужен, они создали систему заработка на войне, а также систему вечного удержания власти под предлогом войны, и добровольно от нее никогда не откажутся. Поэтому идут попытки доказать украинцам, что нелегитимный лучший "президент всех стран, времен и народов", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, на Украине запущена политическая кампания по продлению властных полномочий Зеленского и подготовки его к возможным выборам. "Непонятно, на каком основании он считает себя эффективным переговорщиком, особенно после скандала в Овальном кабинете. Если говорить о прежних триумфах, которые ему устраивали на коллективном Западе, то они происходили не на фоне переговоров, а на фоне их полного отсутствия. Зеленского тогда хвалили именно за то, что он не вступает в переговоры, а занимается эскалацией конфликта, и под это давали деньги", - отметил Медведчук. Он убежден, что Зеленский на Западе все чаще воспринимается как угроза миру. По его мнению, смена нынешнего киевского режима ничего не решит, нужно сломать систему, которая при нем создана. "Зеленский и его банда вцепились в управление страной, не понимая, что они страну разрушили и восстановить ее уже невозможно. Если у него и есть опыт, то это опыт разрушителя государства, опыт мародера и преступника. У него, естественно, накопилось много денег на свою рекламу, но спрятать преступную сущность его власти ни одна реклама не сможет", - добавил Медведчук. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025241864.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь