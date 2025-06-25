Рейтинг@Mail.ru
Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zelenskij-2025262535.html
Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук
Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук - РИА Новости, 25.06.2025
Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук
Владимир Зеленский и его окружение создали систему заработка на конфликте и добровольно от своей власти не откажутся, на Украине уже запущена кампания по... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:57:00+03:00
2025-06-25T09:57:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение создали систему заработка на конфликте и добровольно от своей власти не откажутся, на Украине уже запущена кампания по продлению полномочий киевского режима, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленскому и его банде мир не нужен, они создали систему заработка на войне, а также систему вечного удержания власти под предлогом войны, и добровольно от нее никогда не откажутся. Поэтому идут попытки доказать украинцам, что нелегитимный лучший "президент всех стран, времен и народов", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, на Украине запущена политическая кампания по продлению властных полномочий Зеленского и подготовки его к возможным выборам. "Непонятно, на каком основании он считает себя эффективным переговорщиком, особенно после скандала в Овальном кабинете. Если говорить о прежних триумфах, которые ему устраивали на коллективном Западе, то они происходили не на фоне переговоров, а на фоне их полного отсутствия. Зеленского тогда хвалили именно за то, что он не вступает в переговоры, а занимается эскалацией конфликта, и под это давали деньги", - отметил Медведчук. Он убежден, что Зеленский на Западе все чаще воспринимается как угроза миру. По его мнению, смена нынешнего киевского режима ничего не решит, нужно сломать систему, которая при нем создана. "Зеленский и его банда вцепились в управление страной, не понимая, что они страну разрушили и восстановить ее уже невозможно. Если у него и есть опыт, то это опыт разрушителя государства, опыт мародера и преступника. У него, естественно, накопилось много денег на свою рекламу, но спрятать преступную сущность его власти ни одна реклама не сможет", - добавил Медведчук. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025241864.html
https://ria.ru/20250625/tramp-2025244000.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Зеленский создал систему заработка на конфликте, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский не откажется от власти, так как зарабатывает на конфликте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение создали систему заработка на конфликте и добровольно от своей власти не откажутся, на Украине уже запущена кампания по продлению полномочий киевского режима, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленскому и его банде мир не нужен, они создали систему заработка на войне, а также систему вечного удержания власти под предлогом войны, и добровольно от нее никогда не откажутся. Поэтому идут попытки доказать украинцам, что нелегитимный лучший "президент всех стран, времен и народов", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом
06:05
По его словам, на Украине запущена политическая кампания по продлению властных полномочий Зеленского и подготовки его к возможным выборам.
"Непонятно, на каком основании он считает себя эффективным переговорщиком, особенно после скандала в Овальном кабинете. Если говорить о прежних триумфах, которые ему устраивали на коллективном Западе, то они происходили не на фоне переговоров, а на фоне их полного отсутствия. Зеленского тогда хвалили именно за то, что он не вступает в переговоры, а занимается эскалацией конфликта, и под это давали деньги", - отметил Медведчук.
Он убежден, что Зеленский на Западе все чаще воспринимается как угроза миру. По его мнению, смена нынешнего киевского режима ничего не решит, нужно сломать систему, которая при нем создана. "Зеленский и его банда вцепились в управление страной, не понимая, что они страну разрушили и восстановить ее уже невозможно. Если у него и есть опыт, то это опыт разрушителя государства, опыт мародера и преступника. У него, естественно, накопилось много денег на свою рекламу, но спрятать преступную сущность его власти ни одна реклама не сможет", - добавил Медведчук.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что Зеленский остается легитимным до избрания нового главы государства.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО
06:40
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала