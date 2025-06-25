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Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок - РИА Новости, 25.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:45 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zayavki-2025360071.html
Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок
Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок - РИА Новости, 25.06.2025
Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок
С начала года жители Подмосковья подали более 17 тысяч электронных запросов на получение архивных справок. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:45:00+03:00
2025-06-25T15:45:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. С начала года жители Подмосковья подали более 17 тысяч электронных запросов на получение архивных справок. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные мингосуправления региона.Соответствующие документы необходимы для вступления в наследство, оформления пенсий и льгот, а также для подтверждения родственных связей. Представители ведомства напомнили, что сведения о собственности, трудовом стаже, зарплате, истории жилого дома и другую информацию можно получить в электронном виде.Для этого нужно зайти в раздел "Личные документы" на платформе госуслуг, выбрать "Справки" и заполнить заявку. Возможность быстро и удобно получать электронные услуги обеспечивается в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение Госуслуги на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. С начала года жители Подмосковья подали более 17 тысяч электронных запросов на получение архивных справок. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные мингосуправления региона.
Соответствующие документы необходимы для вступления в наследство, оформления пенсий и льгот, а также для подтверждения родственных связей. Представители ведомства напомнили, что сведения о собственности, трудовом стаже, зарплате, истории жилого дома и другую информацию можно получить в электронном виде.
Для этого нужно зайти в раздел "Личные документы" на платформе госуслуг, выбрать "Справки" и заполнить заявку. Возможность быстро и удобно получать электронные услуги обеспечивается в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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