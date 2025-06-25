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Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок

Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок - РИА Новости, 25.06.2025

Жители МО подали более 17 тысяч онлайн-заявок на выдачу архивных справок

С начала года жители Подмосковья подали более 17 тысяч электронных запросов на получение архивных справок. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:45:00+03:00

2025-06-25T15:45:00+03:00

2025-06-25T15:45:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. С начала года жители Подмосковья подали более 17 тысяч электронных запросов на получение архивных справок. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные мингосуправления региона.Соответствующие документы необходимы для вступления в наследство, оформления пенсий и льгот, а также для подтверждения родственных связей. Представители ведомства напомнили, что сведения о собственности, трудовом стаже, зарплате, истории жилого дома и другую информацию можно получить в электронном виде.Для этого нужно зайти в раздел "Личные документы" на платформе госуслуг, выбрать "Справки" и заполнить заявку. Возможность быстро и удобно получать электронные услуги обеспечивается в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

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2025

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московская область (подмосковье)