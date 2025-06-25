https://ria.ru/20250625/zaharova-2025454354.html

Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России

Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России - РИА Новости, 26.06.2025

Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дискуссии ПМЭФ, на которых выдвигалось мнение, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает РИА Новости, 26.06.2025

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дискуссии ПМЭФ, на которых выдвигалось мнение, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает "высоким мировым стандартам", обратила внимание на то, как президент США Дональд Трамп во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке пытался контролировать экономическую ситуацию. Дипломат в своем Telegram-канале. отметила, что "старую песню затянули свои же".Она добавила, что Вашингтон, как будто услышав эти дискуссии, показал на днях "мастер-класс" по климат-контролю. Захарова напомнила, что Трамп в ходе атаки на Иран "в ручном режиме контролировал энерготемпературу", призывая сдерживать цены на нефть. Хозяин Белого дома, указала представитель МИД, также поручил Минэнерго США активизировать нефтедобычу."Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост", - отметила Захарова.В этой связи она призвала при упоминании "не того инвестиционного климата", сразу вспоминать "вашингтонские приказы мировому бизнесу держать цены на нефть и обрамляющие их "миролюбивые ракеты", направленные на орошение суверенных государства". Дипломат отметила, что иностранные инвестиции полезны только в качестве составляющей равноправной сделки, не вредящей интересам страны."Если же они являются способом внедрения неоколониальных механизмов управления национальными экономиками, то так и надо к ним относится", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250619/zaharova-2023900456.html

https://ria.ru/20250620/zaharova-2024408041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сша, ближний восток, мария захарова, дональд трамп, министерство энергетики рф (минэнерго россии)