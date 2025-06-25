Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России
Захарова призвала критиков инвестклимата в РФ вспоминать вашингтонские приказы
© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дискуссии ПМЭФ, на которых выдвигалось мнение, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает "высоким мировым стандартам", обратила внимание на то, как президент США Дональд Трамп во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке пытался контролировать экономическую ситуацию.
Дипломат в своем Telegram-канале. отметила, что "старую песню затянули свои же".
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Она добавила, что Вашингтон, как будто услышав эти дискуссии, показал на днях "мастер-класс" по климат-контролю. Захарова напомнила, что Трамп в ходе атаки на Иран "в ручном режиме контролировал энерготемпературу", призывая сдерживать цены на нефть. Хозяин Белого дома, указала представитель МИД, также поручил Минэнерго США активизировать нефтедобычу.
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"Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост", - отметила Захарова.
В этой связи она призвала при упоминании "не того инвестиционного климата", сразу вспоминать "вашингтонские приказы мировому бизнесу держать цены на нефть и обрамляющие их "миролюбивые ракеты", направленные на орошение суверенных государства".
Дипломат отметила, что иностранные инвестиции полезны только в качестве составляющей равноправной сделки, не вредящей интересам страны.
"Если же они являются способом внедрения неоколониальных механизмов управления национальными экономиками, то так и надо к ним относится", - заключила Захарова.
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