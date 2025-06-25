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Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России - РИА Новости, 26.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:53 25.06.2025 (обновлено: 00:09 26.06.2025)
https://ria.ru/20250625/zaharova-2025454354.html
Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России
Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России - РИА Новости, 26.06.2025
Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дискуссии ПМЭФ, на которых выдвигалось мнение, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-25T20:53:00+03:00
2025-06-26T00:09:00+03:00
пмэф-2025
экономика
цены на нефть
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ближний восток
мария захарова
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дискуссии ПМЭФ, на которых выдвигалось мнение, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает "высоким мировым стандартам", обратила внимание на то, как президент США Дональд Трамп во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке пытался контролировать экономическую ситуацию. Дипломат в своем Telegram-канале. отметила, что "старую песню затянули свои же".Она добавила, что Вашингтон, как будто услышав эти дискуссии, показал на днях "мастер-класс" по климат-контролю. Захарова напомнила, что Трамп в ходе атаки на Иран "в ручном режиме контролировал энерготемпературу", призывая сдерживать цены на нефть. Хозяин Белого дома, указала представитель МИД, также поручил Минэнерго США активизировать нефтедобычу.&quot;Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост&quot;, - отметила Захарова.В этой связи она призвала при упоминании "не того инвестиционного климата", сразу вспоминать "вашингтонские приказы мировому бизнесу держать цены на нефть и обрамляющие их "миролюбивые ракеты", направленные на орошение суверенных государства". Дипломат отметила, что иностранные инвестиции полезны только в качестве составляющей равноправной сделки, не вредящей интересам страны."Если же они являются способом внедрения неоколониальных механизмов управления национальными экономиками, то так и надо к ним относится", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250619/zaharova-2023900456.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, ближний восток, мария захарова, дональд трамп, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Ближний Восток, Мария Захарова, Дональд Трамп, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Захарова ответила критикам инвестиционного климата в России

Захарова призвала критиков инвестклимата в РФ вспоминать вашингтонские приказы

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дискуссии ПМЭФ, на которых выдвигалось мнение, что инвестиционный климат в РФ якобы не отвечает "высоким мировым стандартам", обратила внимание на то, как президент США Дональд Трамп во время эскалации конфликта на Ближнем Востоке пытался контролировать экономическую ситуацию.
Дипломат в своем Telegram-канале. отметила, что "старую песню затянули свои же".
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Она добавила, что Вашингтон, как будто услышав эти дискуссии, показал на днях "мастер-класс" по климат-контролю. Захарова напомнила, что Трамп в ходе атаки на Иран "в ручном режиме контролировал энерготемпературу", призывая сдерживать цены на нефть. Хозяин Белого дома, указала представитель МИД, также поручил Минэнерго США активизировать нефтедобычу.
«

"Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост", - отметила Захарова.

В этой связи она призвала при упоминании "не того инвестиционного климата", сразу вспоминать "вашингтонские приказы мировому бизнесу держать цены на нефть и обрамляющие их "миролюбивые ракеты", направленные на орошение суверенных государства".
Дипломат отметила, что иностранные инвестиции полезны только в качестве составляющей равноправной сделки, не вредящей интересам страны.
"Если же они являются способом внедрения неоколониальных механизмов управления национальными экономиками, то так и надо к ним относится", - заключила Захарова.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАБлижний ВостокМария ЗахароваДональд ТрампМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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