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Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
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12:51 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zaharova-2025309814.html
Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану
Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025
Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T12:51:00+03:00
2025-06-25T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила об ожидании заявлений ООН, НАТО и МАГАТЭ по этому поводу. В своем Telegram-канале Захарова привела заявление американского президента о том, что США нанесут повторный удар по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу. "Ждем заявление ООН с призывом, заявление МАГАТЭ с надрывом, заявление НАТО с солидарностью, ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ - им до нечленов всегда есть дело", - отметила она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/tramp-2025288233.html
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в мире, иран, сша, израиль, мария захарова, дональд трамп, оон, нато, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Мария Захарова, Дональд Трамп, ООН, НАТО, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану

Захарова: ждем заявления ООН, НАТО и МАГАТЭ по угрозам повторного удара по Ирану

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила об ожидании заявлений ООН, НАТО и МАГАТЭ по этому поводу.
В своем Telegram-канале Захарова привела заявление американского президента о том, что США нанесут повторный удар по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США не позволят Ирану продолжать обогащение урана, заявил Трамп
11:35
"Ждем заявление ООН с призывом, заявление МАГАТЭ с надрывом, заявление НАТО с солидарностью, ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ - им до нечленов всегда есть дело", - отметила она.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
NYT: Трамп застал врасплох свою администрацию перемирием Израиля с Ираном
Вчера, 12:44
 
В миреИранСШАИзраильМария ЗахароваДональд ТрампООННАТОМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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