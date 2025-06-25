https://ria.ru/20250625/zaharova-2025309814.html

Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану

Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:51:00+03:00

2025-06-25T12:51:00+03:00

2025-06-25T12:51:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

мария захарова

дональд трамп

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила об ожидании заявлений ООН, НАТО и МАГАТЭ по этому поводу. В своем Telegram-канале Захарова привела заявление американского президента о том, что США нанесут повторный удар по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу. "Ждем заявление ООН с призывом, заявление МАГАТЭ с надрывом, заявление НАТО с солидарностью, ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ - им до нечленов всегда есть дело", - отметила она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/tramp-2025288233.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025069662.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, мария захарова, дональд трамп, оон, нато, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте