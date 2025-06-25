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В Госдуме прокомментировали задержание агентов из Молдавии в Москве

В Госдуме прокомментировали задержание агентов из Молдавии в Москве - РИА Новости, 25.06.2025

В Госдуме прокомментировали задержание агентов из Молдавии в Москве

Власти Молдавии официально перешли красную черту, и заброска молдавских агентов в Москву - это не провокация, а системная работа, выполненная по украинскому... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:23:00+03:00

2025-06-25T15:23:00+03:00

2025-06-25T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Молдавии официально перешли красную черту, и заброска молдавских агентов в Москву - это не провокация, а системная работа, выполненная по украинскому сценарию, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. ФСБ сообщила, что в Москве задержаны два агента молдавской разведки, они дали признательные показания, им грозит до восьми лет колонии. Оперативный сотрудник ФСБ России также заявил, что за подготовку заброски молдавских агентов в Россию и выполнение ими заданий отвечал офицер разведки Молдавии Адриан Попеску. "Власти Молдовы официально перешли красную черту. Ранее я уже неоднократно указывала, что Молдова постепенно втягивается в инфраструктуру НАТО, фактически отбросив конституционный нейтралитет. Теперь - доказательства на поверхности", - сказала Аршинова. Она напомнила, что ФСБ задержала двух агентов молдавской разведки, действовавших в Москве по заданию СИБ. Им, по ее словам, грозит до 8 лет колонии, а также установлено, что за операцией стояли высокопоставленные кураторы, включая одного из руководителей спецслужбы — Александра Сырбу, который лично вербовал и обеспечивал агентов поддельными документами. "Это не провокация — это системная работа, выполненная по украинскому сценарию", - добавила депутат. Политик подчеркнула, что шпионаж, фальшивые паспорта, попытки устранения оппозиции за рубежом — всё это давно знакомо по Киеву и его покровителям из коллективного Запада, и по-другому они не умеют. "Ну что ж, теперь у этих горе-разведчиков будет прекрасная возможность "подтянуть" свой русский язык и ближе познакомиться с нашей природой — изучая спилы хвойных деревьев", - подытожила Аршинова.

https://ria.ru/20250414/npz-2011084816.html

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Признание арестованных агентов молдавских спецслужб ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями арестованных агентов молдавских спецслужб 2025-06-25T15:23 true PT1M48S

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в мире, молдавия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, нато