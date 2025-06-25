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Суд арестовал директора "Ростовводоканала" - РИА Новости, 25.06.2025
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11:21 25.06.2025 (обновлено: 11:34 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/yurkin-2025283621.html
Суд арестовал директора "Ростовводоканала"
Суд арестовал директора "Ростовводоканала" - РИА Новости, 25.06.2025
Суд арестовал директора "Ростовводоканала"
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест директора "Ростовводоканала" Евгения Юркина, подозреваемого в разглашении гостайны, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 25.06.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест директора "Ростовводоканала" Евгения Юркина, подозреваемого в разглашении гостайны, сообщил РИА Новости представитель суда.Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержали директора "Ростовводоканала" Евгения Юркина."Юркину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток по 14 августа включительно", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Юркин подозревается по части 1 статьи 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны".Евгений Юркин был назначен на пост генерального директора АО "Ростовводоканал" в 2023 году.
https://ria.ru/20250622/dagestan-2024710028.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
Суд арестовал директора "Ростовводоканала"

Суд арестовал Юркина, подозреваемого в разглашении гостайны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест директора "Ростовводоканала" Евгения Юркина, подозреваемого в разглашении гостайны, сообщил РИА Новости представитель суда.
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил агентству о задержали директора "Ростовводоканала" Евгения Юркина.
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"Юркину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток по 14 августа включительно", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Юркин подозревается по части 1 статьи 283 УК РФ "Разглашение государственной тайны".
Евгений Юркин был назначен на пост генерального директора АО "Ростовводоканал" в 2023 году.
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